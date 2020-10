La Sanidad vasca estrena los test de antígenos, ficha a 45 rastreadores y reduce de 14 a 10 días la cuarentena a positivos y contactos

El Departamento de Salud ha adoptado tres medidas organizativas de calado en un contexto de claro repunte de la pandemia de coronavirus en Euskadi. Según ha informado la consejera, Gotzone Sagardui, Osakidetza utiliza ya desde este sábado las nuevas pruebas diagnósticas de antígenos, se ha "reforzado la red de vigilancia y rastreo con la contratación de 45 personas" y se ha reducido la cuarentena ordinaria de 14 a 10 días.

Euskadi limitará a seis personas las reuniones ante el incremento de los contagios en los últimos días

Saber más

En el primero de los casos, según Sagardui, los nuevos test permitirán ofrecer resultados más rápidos a los de las PCR, en cuestión de horas. Tienen el "aval científico" pertinente, tanto del Instituto de Salud Carlos III como de la propia Osakidetza, a juicio de la titular de Salud. Los positivos tendrán el mismo tratamiento estadístico que las otras pruebas en los informes diarios. En todo caso, su uso no será generalizado porque actúan mejor en pacientes sintomáticos y en los primeros cinco días. Existe otras pruebas rápidas que ya se llevan empleando desde hace meses, pero son exámenes serológicos que no detectan la carga viral sino los anticuerpos generados por el neovirus Sars-Cov-2, por lo que habitualmente determinan una contaminación antigua y no activa.

En el caso de los rastreadores, un reciente informe enviado al Parlamento cifraba en 333 los profesionales destinados a esa misión, 37 gestores de casos y 296 sanitarios de apoyo. Ahora se anuncia la incorporación de 45 más, lo que acerca a Euskadi al ratio idóneo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) -18 por cada 100.000 habitantes- pero sin alcanzarlo (alrededor de 375 frente un ideal de 392). "No se descarta seguir realizando nuevas ampliaciones", ha puntualizado Salud.

En cuanto a las cuarentenas, Sagardui ha indicado que se siguen "las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. El paso de 14 a 10 días afecta tanto a positivos -"siempre y cuando lleven al menos tres días sin síntomas"- como a los denominados contactos estrechos. En estos casos ya se aplicaba este período siempre que en el décimo día se recibiese una PCR negativa. Ahora, esa prueba de control se hará en el octavo día y Sagardui ha matizado que los plazos corren no desde que el contactado sea positivo, sino desde la "última exposición" con esa persona.

Por otro lado, según ha podido saber este periódico, se ha registrado un pequeño brote de coronavirus en el hospital de Txagorritxu, concretamente en la denominada 'UCI limpia', la que acoge a pacientes sin COVID-19. En ella, los sanitarios trabajan solamente con mascarilla quirúrgica y con con FFP2 o superiores. Una interna dio positivo y, como por sus dolencias no usaba mascarilla durante largos períodos, ello ha obligado a poner en cuarentena a 16 sanitarios, 14 profesionales de enfermería y cuatro auxiliares.