Sindicatos de la Ertzaintza y de la Policía Nacional protestarán juntos en Bilbao por la reforma de la 'ley mordaza'

Erne y el SUP se concentrarán el próximo 24 de noviembre en Bilbao contra la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', acompañados por asociaciones y organizaciones sindicales de todos los cuerpos policiales. El sindicato independiente de la Ertzaintza ha convocado a su afiliación a la concentración que se celebrará ante la Subdelegación del Gobierno en la Plaza Moyua, a las 12.00 horas, para mostrar su rechazo ante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que "deja a todos los policías desprotegidos y que supone una clara quiebra del Estado de derecho ante la impunidad que esta modificación supone", informa Europa Press.

Erne también ha propuesto a través de EuroCOP la realización de una gran manifestación de las policías europeas en Bruselas, la cual se decidirá el próximo martes, día 23 de noviembre, para protestar contra la "pérdida del principio de autoridad" que están sufriendo todos los policías y de la que "la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es una muestra palpable".

Asimismo, Erne se ha adherido y animado a su afiliación a participar en cuantas concentraciones y manifestaciones se realicen "con el fin de revertir esta situación y para que esta reforma no se lleve a cabo". "Si se hace una reforma, que lo sea con el fin de reforzar el principio de autoridad y proteger a los policías en su trabajo diario", ha demandado.

Por su parte, el sindicato ESAN ha registrado en el Congreso de los Diputados sendos documentos dirigidos a los grupos parlamentarios para mostrar su "malestar y preocupación" ante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. "ESAN ha trasladado su rechazo frontal al recorte que supone la moficación de numerosas herramientas legales del todo imprescindibles para el desarrollo de la función policial contempladas en la ley en vigor", ha informado el sindicato en un comunicado.

Reforma por motivos "ideológicos"

Además, ha indicado que la policía vasca no es ajena al hecho de que "cualquier policía democrática que se precie ha de sustentarse en el respeto escrupuloso de los derechos humanos", si bien ha subrayado que no entienden la modificación si su objetivo no es la "mejora al servicio de la sociedad". En esa línea, añade que la reforma viene por motivos "ideológicos" en plena pandemia, cuando han visto "cómo el principio de autoridad se ha visto cuestionado día sí y día también por falta de normativa o directamente por el incumplimiento de esta".

El sindicato también ha aprovechado la ocasión para trasladar a los representantes del grupo parlamentario vasco varias cuestiones sobre la Ertzaintza, como la "consideración del periodo de Academia como periodo de trabajo computable de cara a la jubilación" y de una "tasa de reposición del 115% aplicable a los cuerpos policiales donde los agentes del SAM garanticen sus derechos de modulación y no sean tenidos en cuenta en el cómputo general de los supuestos 8.000 ertzainas". Así, afirman que el grupo parlamentario se ha comprometido a entablar conversaciones con la dirección de la seguridad social y ha estudiar las propuestas.