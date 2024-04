El socialista Andueza enarbola la bandera de la igualdad: “Me declaro abierta, profunda y orgullosamente feminista”

El PSE-EE ha enarbolado en el arranque de la última semana de la campaña vasca la bandera del feminismo. “Me declaro abierta, profunda y orgullosamente feminista”, ha manifestado el candidato, Eneko Andueza, en el cierre de un acto en un hotel de Vitoria -en cuyo exterior hacía campaña el PP de Javier de Andrés- y en el que han tomado la palabra también la alcaldesa, Maider Etxebarria, la responsable de Igualdad de la formación, Patricia Campelo, y la candidata alavesa Aroa Jilete. De hecho, Andueza ha venido a decir que su partido va a ser el único partido de izquierdas y feminista en el Parlamento Vasco dando por hecho que EH Bildu no lo es -sostiene que su prioridad es el independentismo- y que ni Sumar ni Elkarrekin Podemos Alianza Verde van a obtener representación.

“No estamos en una democracia completa. La igualdad todavía es una batalla por conquistar. Ser mujer hoy es cobrar menos dinero por el mismo trabajo. Es hacerse cargo de los hijos y de nuestros mayores cuando necesitan ser cuidados. Es estar un escalón por debajo de los hombres en la carrera de la vida. Eso es terriblemente injusto. No se puede tolerar. Euskadi no será una sociedad justa si no es más democrática, si no es más igualitaria. Tenemos una tara democrática”, ha subrayado Andueza. Ha añadido que se necesita de la “implicación de los hombres”. “Tenemos mucho que decir y, sobre todo, mucho que hacer. No habrá una Euskadi verdaderamente en libertad mientras haya mujeres con miedo de sus parejas”, ha señalado.

Andueza ha señalado que los “terribles déficits” en materia de igualdad “empiezan en la educación”. Ha indicado que “las generaciones jóvenes” no son conscientes de que las violencias contra la mujer “son una lacra”. Llorando, ha mencionado expresamente la violencia hacia los menores para atacar a las madres -“yo tengo cerca gente que sufre violencia vicaria”- y ha pedido que no se espera a que haya un asesinato para actuar. Con la premisa de que “los niños de hoy serán los padres de mañana”, ha demandado más “educación afectivo-sexual” en la enseñanza reglada y en las familias. También ha repetido su compromiso de devolver Emakunde (Instituto de la Mujer) a la estructura de Presidencia, donde estaba hasta que en 2020 Iñigo Urkullu decidió ubicarlo en un nuevo departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Ha hecho suya también la decisión de Pedro Sánchez de abolir la prostitución. “Donde se hace la revolución es en el boletín oficial”, ha clamado, citando a Ramón Rubial.

Campelo ha enumerado con cifras concretas las brechas entre mujeres y hombres, incluida la salarial (casi 6.000 euros anuales) o la del tiempo de cuidados (más de cinco horas). “Con el feminismo ganamos todas y todos, mujeres y hombres. Sin ninguna duda. Una sociedad más igualitaria es más justa y más democrática. Hemos visto de lo que son capaces los movimientos feministas. Empujamos con el feminismo a la causa de la justicia”, ha manifestado. Jilete, con camisa morada, ha repetido tres veces (dos en castellano y una en euskera) que “no se puede ser socialista sin ser feminista” y ha asegurado que el 40% de las menores de 30 años han sufrido acoso sexual y que el 70% tiene miedo a volver a casa sola de noche, como ha confesado que le pasa a ella misma. Antes, Etxebarria se ha mostrado orgullosa de ser la primera alcaldesa de Vitoria. En Euskadi, antes, solamente la franquista Pilar Careaga ocupó ese cargo en Bilbao.