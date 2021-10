Sortu promete hacer "lo que esté en su mano" para satisfacer a quienes piden el fin de los recibimientos a presos de ETA

El secretario general de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha afirmado que el "independentismo de izquierdas" hará "lo que esté en su mano" para que no se realicen recibimientos a presos de ETA a su salida de prisión. "Se está abordando una reflexión al respecto", ha añadido. Asimismo, ha acusado al PNV y al lehendakari, Iñigo Urkullu, de acabar en ocasiones "colaborando con la agenda de los enemigos de la paz" que son, a su juicio, "la derecha y extrema derecha española".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Rodríguez ha analizado la declaración del pasado lunes en Aiete en la que la izquierda abertzale dijo sentir "enormemente" el "sufrimiento" de las víctimas del terrorismo y se comprometió a "tratar de mitigarlo". En este sentido, ha afirmado que la izquierda abertzale lleva "diez años trabajando en esa dirección" y ha defendido que si algo demuestra la declaración del lunes es que "al independentismo de izquierda no le son ajenas las demandas que le sean trasladadas en términos constructivos y de buena fe".

Así, ha reconocido que en relación a la reclamación de las víctimas de que no se lleven a cabo recibimientos de presos de ETA a su salida de prisión, conocidos como 'ongi etorri', "no va a ser diferente". Ha insistido así en que la izquierda abertzale está "abordando una reflexión a ese respecto". "Puedo asegurar que el independentismo de izquierda no va a ser ajeno y no será insensible a esas demandas y tratará de hacer lo que esté en su mano para satisfacerlas", ha zanjado.

En referencia a la declaración del pasado lunes en San Sebastián, Rodríguez ha afirmado que no fue sencilla para la izquierda abertzale y ha valorado las "felicitaciones" que han recibido y el hecho de que haya generado una "alegría generalizada". Por contra, ha lamentado que haya habido quien "se ha enfadado de forma inexplicable" y ha advertido que "estos agentes deberían explicar el por qué de su enfado". "No nos entra en la cabeza cómo puede coincidirse en ese enfado con PP, Cs o Vox, que se han caracterizado por poner obstáculos en la construcción de la paz y la convivencia", ha denunciado.

A su entender, existen "agentes" para los que "nada de lo que haga" la izquierda abertzale "será suficiente", de tal forma que quienes cuestionan el valor de la declaración "son los mismos que cuestionaron la sinceridad y el valor del desarme y disolución de ETA". "Lo que dijimos es lo suficientemente importante como para no alimentar la burbuja mediática. Lo que esta sociedad desea es que avancemos y construyamos una paz estable y duradera", ha sostenido, al tiempo que ha apostado por "no alimentar la agenda de los enemigos de la paz que buscan levantar muros y trincheras".

Urkullu, "enfadado"

En esta línea, ha criticado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, se haya manifestado "bastante enfadado" con la declaración del pasado lunes, tal y como hace "últimamente cada vez que aparece en los medios para echarnos la bronca o mostrando un enfado considerable". "No me entra en la cabeza que alguien pueda estar enfadado con una declaración como la del lunes y coincidir con Casado, Arrimadas o Abascal", ha insistido.

Tras afirmar que "los enemigos de la paz son la derecha y extrema derecha española", ha criticado que, "por cálculos electorales y partidistas, en ocasiones, algunos, incluyendo al PNV y a Urkullu, terminan colaborando con la agenda de los enemigos de la paz". Asimismo, ha asegurado que la declaración que el grupo PP+Cs trató de aprobar en el Parlamento vasco supone un "flaco favor a la construcción de la paz y la convivencia" y está siendo utilizada además para "cargar contra la izquierda abertzale, pero también contra el PSE, PNV y el Gobierno de Sánchez".

Respecto a la posibilidad de que EH Bildu condicionara su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a la libertad de los presos de ETA, Rodríguez ha afirmado que la coalición soberanista no va a "alimentar burbujas". "A nadie le debe sorprender que EH Bildu tenga entre sus prioridades acabar con la actual política penitenciaria de excepción. Es algo que exige la construcción de la convivencia y que demanda la inmensa mayoría de esta sociedad. A partir de ahí, EH Bildu no se plantea, ni como mera hipótesis, la posibilidad de vincular el fin de esa política penitenciaria con una negociación presupuestaria", ha remarcado.

De este modo, se ha preguntado si lo que se está sugiriendo es que "el respeto a los derechos humanos y aplicar la ley debe ser algo sujeto a transacción o negociación". "Hay que aplicar a estos presos la legalidad ordinaria. Para Bildu es una cuestión de principios sin ningún tipo de contrapartida", ha insistido. Por otro lado, ha considerado "bastante evidente" que la declaración de lunes ha generado un "importante cambio de actitud" en el Partido Socialista, cuestión que pese a todo no buscaba la izquierda abertzale. "Parece que uno de sus efectos o consecuencias es la de influir y generar un cambio de actitud en positivo de todas estas personas y agentes... Bienvenido sea si sirve la declaración también para eso", ha finalizado.