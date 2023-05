Sube el seguimiento de la huelga en la Sanidad pública en el día del cuarenta aniversario de Osakidetza

Este viernes se cumplen 40 años justos desde la creación de Osakidetza. Y el cumpleaños ha coincidido con la segunda de las huelgas en la Sanidad pública vasca. Satse, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT, así como ESK, han elevado al 65%, entre el personal que podía hacer huelga y no era servicio mínimo, el seguimiento del segundo día. Se alerta del “desmantelamiento” de la Sanidad vasca, de la “precarización” de las condiciones de la plantilla y del “bloqueo absoluto” de la mesa negociadora por parte de la dirección, informa Europa Press.

Antes de las manifestaciones organizadas al mediodía en las tres capitales, los sindicatos han hecho un balance “satisfactorio” de estos dos días de paro, con un seguimiento “importante” entre los más de 42.000 trabajadores llamados a secundar la convocatoria, dirigida a todo el personal que presta servicio en los centros de trabajo de Osakidetza y en todos los niveles asistenciales. Los paros han ocurrido en plena campaña electoral.

En esta segunda jornada, las tres manifestaciones han contado con una participación “multitudinaria”, tal y como han indicado los sindicatos convocantes. En la de Bilbao, han participado asimismo los secretarios generales de CCOO Euskadi, Loli García, LAB, Garbiñe Aranburu y UGT Euskadi, Raúl Arza. Asimismo, se ha sumado a la marcha una representación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, que se ha unido con pancarta propia a una comitiva en la que también han estado presentes trabajadores del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos, con agenda propia de paros.

Según los sindicatos, el seguimiento de la huelga ha sido mayor que en la jornada de este jueves porque se han sumado servicios que no pararon el jueves. Y nuevamente, ha sido “especialmente relevante en la Atención Primaria, lo que refleja la gravedad de la situación que soporta su personal”. Durante las marchas, se han coreado lemas como “esta consejera no se entera”, “la salud pública no se vende, lo público se defiende”, por una sanidad, pública y de calidad“, ”fuera discursos y más recursos“.

En declaraciones previas a la manifestación de Bilbao, Amaia Mayor, de Satse, ha subrayado que, con su respuesta, “los trabajadores están diciendo alto y claro a Osakidetza que ya no pueden aguantar más, que están pagando los errores de esta dirección, que se mantiene la precarización, que no hay profesionales suficientes y que quieren que se desbloquee la mesa negociadora de sus condiciones”. Tras recordar que es Osakidetza quien tiene que corregir esta “insostenible situación”, ha criticado las cifras de incidencia dadas por el Departamento, que en sus cálculos no toma el numero de trabajadores que pueden hacer huelga sino la totalidad de la plantilla, lo que ha calificado de “una maniobra clara para reducir el seguimiento a partir de un cálculo sesgado que no es real”.

En esta línea ha incidido Esther Saavedra (ELA) quien ha calificado de “intolerable” la manipulación de los datos que hace Osakidetza que, “para intentar minimizar su impacto, no tiene en cuenta el personal que efectivamente puede hacer huelga, porque no es servicio mínimo sino la totalidad de la plantilla”. En este punto, las representantes sindicales han citado como ejemplo el 0% de seguimiento que Osakidetza ha dado del turno de noche. Lo que no dice, han criticado, es que, “del personal que trabaja de noche, nadie puede secundar la huelga por ser servicio mínimo” y por eso sus datos “no se ajustan a la realidad”.

En cuanto al seguimiento por territorios y centros asistenciales, en un comunicado conjunto, los sindicatos han calificado de “especialmente relevante” el seguimiento en la Atención Primaria, lo que evidencia, una vez más, el hartazgo de la plantilla. En este sentido, los sindicatos han destacado que “han amanecido cerrados centros de salud como el de Arangoiti en Bilbo; Zaramaga, Lakua-Arriaaga, Salburua y San Martín en Vitoria; Oiartzun o Lazkao”.

También está teniendo una respuesta muy importante en centros de salud como Kabiezes (Santurtzi), Oñati, Arrasate, Bergara, Dunboa, así como en los centros de salud de las OSIs Goierri Alto Urola y Tolosaldea, donde en muchos de ellos está trabajando únicamente el servicio mínimo. Al igual que ayer, la Atención Primaria de la zona rural de Álava ha vuelto a alcanzar un seguimiento del 80%.

Según los sindicatos, los paros han sido secundados “de forma contundente” también por el resto de niveles asistenciales. En los hospitales de Zumarraga, Mendaro y Arrasate, los quirófanos están cerrados, como también lo están el servicio de Antomía Patológica del Hospital Zumarraga, el servicio de rayos del Hospital Santiago en Gasteiz, o la farmacia del Hospital Arrasate.

Igualmente, ha habido un seguimiento muy importante, o con servicios cerrados, en los Almacenes de Basurto, Cruces, Hospital Donostia y Galdakao y también en la cocina de los Hospitales Donostia y Galdakao. Además de estar cerrado el servicio de resonancia magnética de Cruces, los quirófanos de la OSI Araba están funcionando sólo para indemorables y la huelga está teniendo un seguimiento muy importante también en servicios como los laboratorios del Hospital Cruces, el servicio de mantenimiento del mismo hospital o el Hospital Bidasoa. En Salud Mental, el Centro de Salud Mental de Arrasate, por ejemplo, está también cerrado.

Preguntadas finalmente por si ha habido algún acercamiento o contacto con el Departamento o la dirección de Osakidetza, Amaia Mayor ha afirmado que no ha habido “ningún tipo de contacto ni respuesta” desde que convocaron estas movilizaciones. Una vez que hagan balance de estas huelgas, han subrayado, “habrá que esperar a ver si el Departamento escucha al personal y a la ciudadanía o sigue haciendo oídos sordos a esta situación”. En todo caso, han subrayado “se debe hacer una lectura en el sentido de que el personal de Osakidetza con estas movilizaciones está diciendo que esta situación es insostenible por lo que corresponde al Departamento escuchar a la parte social y reconducir esta situación”.

Satse, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT concluyen su comunicado conjunto con un llamamiento al Departamento de Salud para que “recupere el diálogo y la negociación, con el objetivo de poner en marcha soluciones reales e inmediatas a la grave situación que atraviesa Osakidetza”. De lo contrario, han advertido, seguirán con las movilizaciones.

¿Cuáles son los datos oficiales? El Departamento de Salud ha cifrado en el 14,51% el seguimiento que está teniendo este viernes en el turno de mañana la huelga convocada por los sindicatos. Los tres territorios registran seguimientos similares, con un 14,15% en Álava, un 14,68% en Bizkaia y un 14,40% en Gipuzkoa. Por categorías profesionales, la incidencia ha sido, en función de los datos aportados desde el servicio vasco de Salud, del 13,32% entre el personal facultativo, del 14,05% entre el personal de enfermería y del 15,45% en el resto de categorías.

Entretanto, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha conmemorado el aniversario con un mensaje específico sobre Osakidetza. “Hace cuarenta años teníamos un sueño, el sueño de crear unos servicios públicos vascos que estuvieran a la altura de las aspiraciones de nuestro país. La ilusión era máxima. Contar con una Educación, Sanidad, Seguridad-Ertzaintza o protección social propia. Unos servicios cercanos, profesionales y de calidad. Unos servicios públicos que fueran reflejo de nuestro autogobierno singular, que redundaran en beneficio de nuestra ciudadanía y que garantizaran nuestro bienestar y desarrollo progresivo. En este año 2023 conmemoramos cuarenta años de la puesta en marcha de mucho de lo que hace que en la actualidad seamos lo que somos. Hoy, el día en que se cumplen 40 años de la creación de Osakidetza, podemos afirmar que el sueño de aquellas personas pioneras, también en lo relativo a la sanidad vasca, se ha cumplido. Es una realidad”, ha escrito.

Y ha añadido: “Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, cumple cuatro décadas de trabajo vocacional centrado en garantizar la salud y el bienestar de vascas y vascos. Reconocemos hoy el trabajo de las personas que tuvieron aquella visión de país y que acertaron de pleno en este modelo. Euskadi es hoy una referencia en la mejora de la esperanza de vida con calidad. Agradecemos, de corazón, a todas las personas responsables políticas, directivas y, de manera sentida, a las personas profesionales que a lo largo de estos cuarenta años han desarrollado una labor fundamental para que Osakidetza sea hoy un servicio que garantiza nuestro bien más preciado. gradecemos su esfuerzo y dedicación para asentar el pilar sobre el que construimos nuestras vidas: nuestra Salud. Eskerrik asko, de corazón, por vuestra profesionalidad. Por cuidarnos. Por tratar siempre de ofrecer lo mejor de vosotras y vosotros mismos. De velar por nuestras personas mayores, por nuestras y nuestros hijos, por nosotras y nosotros. Por atender a cada persona, a todas las personas”.

Sin embargo, no ha orillado que hay “dificultades”. “La más reciente, quizá la más dura, hace poco más de tres años y que se ha extendido casi hasta hoy: la pandemia generada por la COVID-19. Un reto global de un tamaño colosal en el que Osakidetza demostró toda su capacidad y entrega, con las y los profesionales como dique de contención de nuestra salud. La primera línea que se puso al frente. Nuestra mejor defensa. Ahí estuvisteis, como siempre estuvieron antes, estaréis y estarán en una profesión vocacional. Trabajando desde el primer día, salvando vidas ajenas que tratasteis como propias. Más de 42.000 profesionales luchando sin cuartel contra un virus diminuto, pero letal. No olvidaremos jamás la imagen de vuestra emoción cada vez que una persona recibía el alta. Esa satisfacción en vuestros rostros era la esperanza que esta sociedad necesitaba”, ha agregado.

Y ha concluido: “Hoy miramos al futuro y sabemos que para superar este reto debemos unir todas nuestras fuerzas. Debemos remar todas y todos en la misma dirección. Compartiendo experiencias y visión. Trabajando en equipo, en la misma mesa. Siendo conscientes de que nuestras competencias y nuestros recursos son limitados y que es imprescindible acertar, todas y todos, en el diagnóstico. Con la máxima responsabilidad posible. Con realismo. Con una vocación constructiva y un compromiso de país”.