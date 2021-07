Sueldo en casa para los despedidos y un ERTE para el resto: condiciones de Tubacex para la plantilla que decidirá el viernes si seguir o no la huelga

La dirección de TTI y Acelarava, las plantas de Tubacex ubicadas en Llodio y Amurrio respectivamente, ha comunicado a la plantilla que acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaró nulo el ERE que afectaba a 129 trabajadores, pero que lo hace bajo sus propias condiciones: la readmisión de los afectados por los despidos se producirá con dispensa para trabajar, es decir, estos trabajadores cobrarán la totalidad de sus salarios, pero no acudirán a su puesto de trabajo hasta que se resuelvan los recursos que ha presentado Tubacex ante el Tribunal Supremo.

Ahora, la plantilla deberá decidir el viernes en distintas asambleas si siguen con la huelga que ya acumula 154 días o si por el contrario, aceptan que los trabajadores despedidos cuenten con el 100% del salario sin recuperar su puesto de trabajo y el resto entre en un ERTE que comenzará en septiembre, pero no se sabe cuándo terminará. El comité de empresa tras una reunión celebrada este miércoles ha acordado someter a su afiliación la estrategia a seguir y ellos serán en conjunto quienes decidirán si seguir o parar la huelga.

La empresa, que confía en "la naturaleza estructural" de la crisis por la que argumenta que eran necesarios los despidos, seguirá los pasos de PCB, cuyo ERE también fue declarado nulo y optó por mantener a los trabajadores en sus casas pagándoles el salario correspondiente. Pero, ¿es legal que a pesar de la sentencia los trabajadores no recuperen sus puestos de trabajo? Según han confirmado fuentes judiciales a este periódico, lo que ha hecho Tubacex "está amparado por la ley".

Concretamente, el artículo 297 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 'Ejecución provisional de la sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido' establece que "cuando en los procesos donde se ejerciten acciones derivadas de despido o de decisión extintiva de la relación de trabajo la sentencia declare su improcedencia y el empresario que hubiera optado por la readmisión interpusiera alguno de los recursos autorizados por la Ley, éste vendrá obligado, mientras dure la tramitación del recurso, a satisfacer al recurrido la misma retribución que venía percibiendo con anterioridad a producirse aquellos hechos y continuará el trabajador prestando servicios, a menos que el empresario prefiera hacer el abono aludido sin compensación alguna".

Así, Tubacex ha informado de que se reunirá "con todos los afectados para conocer la situación personal de cada uno de ellos y su interés en seguir en la empresa". Además, lanzará un "nuevo plan de bajas incentivadas con los criterios ya establecidos anteriormente y se analizará la viabilidad de nuevas prejubilaciones si la situación financiera de la empresa y el marco legal lo permiten".

"El resultado de estos planes podría reducir el número de afectados por los ERE. Teniendo en cuenta el deterioro de la situación de las plantas y el impacto de los 5 meses de fábrica parada, la Dirección tendrá que plantear un nuevo ERTE a partir del 10 de septiembre. Las personas dispensadas no estarán afectadas por el mismo, como no lo están ahora en el ERTE actual, lo que reducirá el alcance de dicho ERTE en el resto de la plantilla", ha anunciado Tubacex.

El ERTE propuesto por la empresa no afectará a los despedidos en el ERE, que recibirán el 100% de su sueldo. En principio, esta situación podría suscitar tensiones entre los trabajadores, que se lanzaron a una huelga que ya cumple 154 días con el objetivo de apoyar a quienes perdieron su trabajo. Sin embargo, confían en que esto no ocurra. "A día de hoy estamos juntos, hoy tenemos una manifestación todos juntos en Llodio. En 154 días el comité ha estado unido, que tengan sus cosas es normal, pero es falso que haya una división sindical. A día de hoy no es cierto que el comité esté dividido", señalan fuentes de la plantilla a elDiario.es/Euskadi.

"Si nos pagan los salarios por quedarnos en casa trataremos de poner en marcha una iniciativa para repartir esos salarios entre los trabajadores que mantengan la huelga. Supongo que esto solo lo secundará parte de la plantilla, pero creemos que es lo justo", señalaba Aitor Bordagaray uno de los trabajadores despedidos a elDiario.es/Euskadi tras conocer la decisión de la empresa.

"La dirección nos comunica la presentación de recurso a la sentencia del ERE y la dispensa de ir a trabajar al personal readmitido. Además de esto, nos trasladan intenciones de posibles inversiones, recuperación de despedidos y negociación de un próximo ERTE, sin fijar nada concreto. Consideramos una ocasión perdida, que será valorada por los sindicatos y la plantilla en los próximos días", han lamentado desde el comité de empresa compuesto por ELA, STAT, CCOO y LAB, cuya intención en la reunión celebrada este martes era la de "encontrar un punto de encuentro para normalizar las relaciones entre la dirección y la plantilla".

Este miércoles ha tenido lugar en Llodio una manifestación de la plantilla de Tubacex en agradecimiento al apoyo recibido. "Hoy realizamos una marcha para agradecer al pueblo su apoyo y su solidaridad. Otra vez inundamos las calles en compañía de familiares y amigos", han señalado los trabajadores durante la marcha que ha recorrido el municipio vasco.