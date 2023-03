Tapia alerta de que Euskadi tiene que acelerar con las renovables: “No vamos a poder cumplir los objetivos para 2030”

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha advertido este jueves de que no se llegará al objetivo de producción eólica marcado por Europa si para poner en marcha un parque se necesita un mínimo de seis años. Durante su intervención en Forum Nueva Economía, la consejera se ha referido a las dificultades con las que se encuentran estas instalaciones a la hora de ubicarse en diferentes puntos de la geografía vasca. “No vamos a poder cumplir los objetivos marcados por Europa para 2030”, ha señalado. “Desde que se plantea una de estas instalaciones hasta que se pone en funcionamiento pasa un mínimo de seis años” ha recalcado.

En este sentido, ha advertido de que si no se avanza en estas infraestructuras, la dependencia que tiene ahora Euskadi del gas será mañana la dependencia de las renovables, que se tendrán que exportar del exterior. “Y si un día te cortan un cable estaremos igual”, ha afirmado. Ha pedido que “todo el mundo ponga de su parte” para este impulso, aunque ha reconocido que cuando se pregunta a la gente si está a favor de las reonovables todo el mundo dice que sí, pero la cosa cambia cuando se baja al terreno de un municipio concreto. En este sentido, ha apostado porque se involucre a la ciudadanía y a las empresas “para que se den cuenta de que estos parques redundan en su beneficio”. La consejera ha llamado la atención, además, ante la importancia de que en Euskadi se pueda poner en marcha estas infraestructuras con industria local “desde la primera pieza hasta la última”, y ha pedido a la UE que no descuide la industria local en el impulso a las renovables.

Críticas a que se vendan solo eléctricos en 2035

La consejera se ha mostrado crítica también con la decisión europea de que no se puedan comprar coches diésel o gasolina desde 2035. “Creo que nos haríamos un bien si plateamos la transición de forma ordenada”, ha señalado , porque “quizá la electrificación no sea la única solución”. En este sentido se ha referido al uso de otros combustibles en los coches como biocombustibles. Ha recordado además que es muy difícil que para 2035 se fabriquen suficientes eléctricos a un precio adecuado, por lo que puede darse que tengamos una minoría de coches eléctricos por un lado, y coches antiquísimos por otro. Ha alertado además de que no hay suficientes puntos de recarga, de que para la fabricación de las baterías se seguirá dependiendo de China, y de que habrá que asegurar que la electricidad con la que se carga el vehículo también es verde. En definitiva, ha pedido que se haga la “transición de forma adecuada”: “Electrificados sí, pero con una transición adecuada”.

Por último, cuestionada por la conexión eléctrica con Francia, ha señalado que Euskadi necesita esa conexión eléctrica, y también la ferroviaria y la del hidrógeno. Ha señalado que se necesita potenciar a las regiones del Arco Atlántico, en lo que se enmarca la cumbre que Urkullu celebrará el día 13 en Vitoria con los presidentes de Galicia, Asturias y Cantabria. “Está en juego la competitividad de nuestras empresas”, ha dicho. Y respecto a la conexión de alta velocidad con Francia, que puede retrasarse hasta 2040, ha insistido en que no sirve de nada que esté en marcha la Y vasca si no tenemos conexión con Europa.