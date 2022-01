Tolosa se queda sin carnaval por segundo año consecutivo por la COVID-19

El Ayuntamiento de Tolosa ha decidido por segundo año consecutivo no celebrar los carnavales teniendo en cuenta la situación epidemiológica y "los preparativos necesarios" para poder llevar a cabo los días festivos. "No ha sido una decisión fácil porque para las y los tolosarras los carnavales son muy especiales, son una fiestas para compartir, unas fiestas que nos unen", ha explicado la alcaldesa de la localidad, Olatz Peon (PNV), quien ha adelantado la decisión ante la demanda de "respuesta" de la ciudadanía.

El Consistorio ha adoptado la decisión de suspender las actividades festivas de los carnavales de Tolosa tras una "deliberación interdepartamental" en la que se han guiado por tres parámetros: "la situación sanitaria del momento, el número de personas hospitalizadas y en la UCI y las medidas y recomendaciones en vigor". Así, Peon ha informado de que la tasa de contagios en el municipio es "todavía elevada", si bien la tendencia es "a la baja". De esa manera, ha lamentado tener que suspenderlos pues todos tienen "la necesidad" de juntarse "en un ambiente festivo" y ha depositado sus esperanzas en los carnavales de 2023.

La suspensión fue comunicada este miércoles a los agentes participantes en las fiestas, como grupos de tiempo libre, charangas o miembros de la tamborrada. Así, el Ayuntamiento ha apuntado que solamente "serán días festivos debido a los calendarios laborales". Aun así, durante las próximas semanas preparará una programación especial dirigida a niños y jóvenes "en la que se reforzarán el cine, las actividades infantiles y la oferta del Topagunea".

En octubre, tras finalizar la emergencia sanitaria en Euskadi, la alcaldesa de la localidad mostró su disposición para celebrar los carnavales de 2022, si bien no explicó el formato en que lo haría. En una rueda de prensa, anunció que el Ayuntamiento había empezado el proceso para volver a la normalidad en la organización de fiestas, siempre con "prudencia". "Todas estas actividades tienen una gran importancia entre los tolosarras. Nos unen y tienen un valor simbólico, emocional y colectivo. Por eso creemos que tenemos que dar pasos hacia la normalidad", explicó.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, aconsejó en noviembre evitar los encuentros y las aglomeraciones de personas en las localidades que superaran la barrera de 150 casos por cada 100.000 habitantes en los anteriores 14 días. El de Tolosa, que se encontraba entre los municipios que la sobrepasaban, fue el primer Ayuntamiento que decidió seguir las directrices y suspendió los tradicionales concursos de la alubia por segundo año consecutivo. "Tolosa está en rojo, lo que quiere decir que la situación en nuestro municipio no es buena, y, por tanto, aunque el Día de la Alubia suele ser un día festivo para las y los tolosarras, este año tampoco habrá ninguna celebración, ni se llevarán a cabo las acciones simbólicas previstas", indico Peon.

El año pasado, Tolosa tampoco pudo disfrutar de los carnavales. Euskadi seguía en emergencia sanitaria y toda España en estado de alarma. Por eso, los ciudadanos de Euskadi debían estar en casa a las 22:00 horas. Además, la movilidad estaba restringida al ámbito municipal y a la localidad colindante, y las reuniones estaban limitadas a un máximo de cuatro personas. Por ello, el Ayuntamiento de Tolosa lamentó en un comunicado no poder celebrarlos "como hasta ahora para poder garantizar el bienestar, la salud y la seguridad" de los tolosarras. De esa manera, el Consistorio trabajó propuestas para "sustituir las actividades o fiestas" y reforzó la oferta cultural durante los días festivos. "El Ayuntamiento pide a la ciudadanía de la comarca y resto de Gipuzkoa no acudir a Tolosa porque las fiestas están suspendidas y no habrá carnavales", advirtió. Además, publicó un vídeo en el que pidió que "el deseo de fiesta" no deshiciera "todo el camino y todo el esfuerzo realizado". En el vídeo se podían observar imágenes de las calles de la localidad vacías a causa de la COVID-19 y momentos de anteriores ediciones de los carnavales.