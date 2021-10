Los trabajadores de Tubacex vuelven a sus puestos de trabajo entre bengalas y cohetes

Bengalas, cohetes y hasta la canción de 'We are the Champions' de Queen han acompañado este martes a las 06.00 de la mañana a los trabajadores de las plantas de Llodio y Amurrio de Tubacex, que han ocupado sus puestos de trabajo tras una huelga que se ha prolongado 235 días.

En Llodio, los trabajadores han entrado a la fábrica mientras sus compañeros -que entrarán en los turnos de la tarde y de la noche- coreaban "borroka da, bide bakarra" ("la lucha es el único camino, en euskera) y "en Tubacex no sobra nadie", haciendo referencia a que con el acuerdo alcanzado evitan el despido de los 129 trabajadores que entraron en el ERE que después fue tumbado en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

"Hemos venido a animar la entrada, ha sido muy chulo", comenta a este periódico uno de los trabajadores de Amurrio, que ocupará su puesto de trabajo en el turno de noche. Frente a la fábrica, cientos de ellos han desplegado una pancarta gigante en la que se leía "SOS Aiaraldea, ez gara makurtuko", ("no nos agacharemos", en euskera).

La firma del acuerdo se produjo este lunes a las 14.00 de la tarde en la sede del Gobierno vasco en Bilbao. Pese a la expectación del evento, la firma se ha realizado a puerta cerrada y sin presencia de los medios de comunicación. "Tras casi ocho meses de huelga este comité ha conseguido lo que se planteó desde un inicio, que es la retirada de todos los despidos que había encima de la mesa y estamos contentos por haber conseguido ese acuerdo que pone fin al conflicto", ha explicado el presidente del comité de Tubacex, Eduardo Ibernia a la salida de la firma del acuerdo.

A pesar de haber evitado los despidos, Ibernia ha recalcado que entienden que "ha habido muchas oportunidades de solucionar el conflicto antes tanto por por parte del Gobierno vasco y por parte de la empresa no ha sido posible" por ello han considerado fuera de lugar realizar la firma ante las cámaras y en la sede del Gobierno. Pese a ello, ha explicado que "se trata de un acuerdo que es un ejemplo de lucha obrera, un ejemplo del recorrido que tienen las huelgas y de cómo se puede echar abajo un recurso del Tribunal Supremo que creo que hasta ahora no ha sido capaz nadie de hacerlo", ha apuntado Ibernia.

Así entraban hoy los compañeros a trabajar tras casi 8 meses de huelga (no pararemos de repetirlo)



AUPA ZUEK!!!

BORROKA DA BIDE BAKARRA#TubacexBorrokan pic.twitter.com/x9KzZRRQNY — TUBACEXenLUCHA (@tubace_xen) 5 de octubre de 2021

El acuerdo firmado no contempla despidos, pero incluye no renovar el convenio colectivo al menos hasta finales de 2024, es decir, mantener los salarios congelados durante los próximos tres años, y un aumento de la jornada laboral de 40 horas anuales que pasaría de 1.656 horas a 1.696 horas al año, además de la desconvocatoria de la huelga indefinida. Eso sí, quedan retirados los recursos al Tribunal Supremo de las sentencias del ERE, una de las batallas por las que los sindicatos han continuado protestando los últimos meses dada la firme decisión de la dirección de no echarse atrás.

Para algunos sindicatos como LAB, STAT y ATAL este acuerdo no era suficiente puesto que contempla la congelación de lo salarios para "prácticamente cuatro años" puesto que "no hay garantías de que en 2025 se recupere el poder adquisitivo perdido". Sin embargo, desde el sindicato ELA confían en que las medidas propuestas por la empresa "son para los próximos 3 años" por lo que al finalizar las mismas "se recuperarán todos los derechos en su totalidad". Aún así, coinciden con sus compañeros en que es una "evidente contradicción la propuesta de incremento de jornada, porque no vemos compatibles presentar el ERTE y plantear un incremento de jornada".