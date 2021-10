El comité de Tubacex acepta la propuesta del Gobierno vasco sin que la plantilla vote la decisión

El comité de Tubacex ha decidido aceptar la propuesta del Gobierno vasco que da por finalizado el conflicto laboral que acumula más de 230 días de huelga. Así lo ha comunicado este lunes tras la última reunión mantenida a través de un escrito en el que ha asegurado que la decisión ha sido tomada por "la mayoría del comité tras la ratificación en las distintas asambleas de afiliados y afiliadas". "Esto ya se ha trasmitido al Departamento de Trabajo por lo que estamos a la espera de que se nos convoque para proceder a la firma. Hasta que el acuerdo no se firme se continua en la situación actual de huelga", han confirmado desde el comité de empresa. La firma del acuerdo se llevará a cabo este mismo lunes a las 13.30 de la tarde en en la sede del Gobierno vasco en Bilbao.

El pasado viernes, los afiliados a los distintos sindicatos que forman parte del comité de empresa votaron si aceptar o no la propuesta. La sección sindical de ELA y CCOO respaldaron el el acuerdo (7). Sin embargo, STAT, LAB y ATAL (6) votaron en contra. En el caso de STAT, pese a que sus representantes sindicales votasen a favor del acuerdo dentro del comité de empresa, los afiliados decidieron votar en contra de la propuesta. Los afiliados de CCOO, por su parte, respaldaron en su mayoría el acuerdo. Un 67% votaron a favor del mismo. No obstante, la sección sindical de CCOO se comprometió a proponer al comité de empresa llevar a cabo una votación de la plantilla puesto que su compromiso, según anunciaron, era aceptar el acuerdo cuando fuese aceptado por una "amplia mayoría".

Finalmente, la plantilla no ha realizado ninguna votación y el comité de empresa ha decidido trasladar al Departamento de Trabajo del Gobierno vasco la aceptación del trato. "Los sindicatos ELA y CCOO, una vez consultadas sus afiliaciones y dándolo por suficiente, se ratifican en la aceptación del preacuerdo. Quedamos a expensas de la llamada de Lakua para la firma del acuerdo. Las mayorías en el comité no han permitido ni una votación ni una asamblea. El sindicato LAB seguimos manteniendo que el acuerdo es insuficiente y por ello no vamos a firmar", apuntan fuentes del sindicato LAB a este periódico. Desde el sindicato CCOO han afirmado que pese a no salir adelante su propuesta de votar la decisión entre toda la plantilla "avalarán" el acuerdo del Gobierno vasco puesto que "posibilita una solución al conflicto sin salidas traumáticas".

Sin despidos, pero con salarios congelados

El acuerdo presentado, no contempla despidos, pero incluye no renovar el convenio colectivo al menos hasta finales de 2024, es decir, mantener los salarios congelados durante los próximos tres años, y un aumento de la jornada laboral de 40 horas anuales que pasaría de 1.656 horas a 1.696 horas al año, además de la desconvocatoria de la huelga indefinida. Eso sí, quedan retirados los recursos al Tribunal Supremo de las sentencias del ERE, una de las batallas por las que los sindicatos han continuado protestando los últimos meses dada la firme decisión de la dirección de no echarse atrás.

Los sindicatos detractores del acuerdo se basan en el hecho de que sus salarios serán congelados "para prácticamente cuatro años" puesto que "no hay garantías de que en 2025 se recupere el poder adquisitivo perdido". Sin embargo, desde el sindicato ELA confían en que las medidas propuestas por la empresa "son para los próximos 3 años" por lo que al finalizar las mismas "se recuperarán todos los derechos en su totalidad". Aún así, coinciden con sus compañeros en que es una "evidente contradicción la propuesta de incremento de jornada, porque no vemos compatibles presentar el ERTE y plantear un incremento de jornada".