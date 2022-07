Tres detenidos por insultos y golpes a un ertzaina fuera de servicio en la madrugada festiva de Vitoria

La Ertzaintza ha arrestado esta madrugada en Vitoria, que celebra este lunes el Día de la Blusa y de la Neska, que es el aperitivo de las fiestas de La Blanca de principios de agosto, a tres varones de 21, 22 y 25 años como presuntos responsables de una agresión a un agente fuera de servicio que se encontraba en el Casco Viejo de la ciudad hacia las 21.25 horas. El funcionario ha tenido que ser trasladado al hospital “debido a las lesiones que presentaba”, según fuentes oficiales del Departamento de Seguridad. Según fuentes policiales, los detenidos ya han quedado en libertad con cargos.

“Los hechos ocurrieron hacia las 21.25 horas de este domingo cuando un ertzaina que disfrutaba de su tiempo de ocio comenzó a ser insultado por tres jóvenes que le instaron a marcharse del lugar. Una de estas personas agredió al agente fuera de servicio que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario debido a las lesiones que presentaba. Agentes de la 'ertzain-etxea' [comisaría] de Vitoria, iniciaron las labores de investigación con el fin de identificar y detener a los implicados en la agresión, que finalmente fueron detenidos por su implicación en los hechos, y conducidos a dependencias policiales para dar inicio a las diligencias pertinentes”, ha explicado Seguridad en un comunicado.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha confirmado la agresión y se ha pronunciado con contundencia:. “Como alcalde de Vitoria-Gasteiz y en nombre de toda la ciudad, nuestra condena más rotunda. Es absolutamente intolerable que sucedan este tipo de hechos. Desde luego que es inaceptable. Todo mi cariño al ertzaina. No es la mejor forma de iniciar las fiestas. Lo que venimos diciendo: tenemos que pasarlo bien desde el respeto a los demás. Un ertzaina es también un gasteiztarra que tiene derecho a estar con los amigos y con la familia y a no tener miedo de verse agredido. Insisto, mi condena más rotunda. Es absolutamente intolerable. Esperemos que esto no vuelva a suceder”. “Un miembro de la Ertzaintza fuera de servicio ha sido agredido en Vitoria-Gasteiz por su condición de agente. Sus autores están identificados y, afortunadamente, han sido detenidos por unos hechos que son sectarios, del todo intolerables y sobre los que espero que, ahora, caiga el peso de la ley”, ha abundado el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

“Expresamos una total condena por parte de Erne”, afirma el secretario general del principal sindicato de la Ertzaintza, Sergio Gómez de Segura, que lamenta que “estas personas ya están disfrutando de la fiesta en la calle mientras el compañero sigue estando con el golpe y con el susto”. “Cada vez que veamos una cosa de éstas, pondremos nuestros abogados a disposición de todos los compañeros que lo necesiten. Éstas son cosas que no podemos tolerar”, abunda. Erne pide a la Fiscalía y a la judicatura que actúen y que lo hagan como si la víctima fuera alguien cercano a ellos.

La asociación policial Euspel, en otra nota, ha asegurado que el ertzaina “fue golpeado por el simple hecho de serlo”. “Al grito de 'zipaio', tres individuos le agredieron en una zona festiva de la ciudad. Nada nuevo. Es una situación que los ertzainas llevamos sufriendo cuarenta años”, indican desde esta central, que lamenta que, “por mucho que algunos se empeñen en hablar del acoso a los ertzainas como algo del pasado, la realidad demuestra que sigue siendo algo presente”. Euspel emplaza a las instituciones y “a la sociedad en general” que deje de aceptar estos actos como algo que va en el sueldo y plantea que se tipifique como “delito de odio” una agresión a una persona por su profesión.

Estos hechos llegan apenas unos días después de la polémica en Mutriku. Una agente de 21 años denunció públicamente que un colectivo local le había vetado en determinadas actividades por ser policía. “Como no se toleran agresores machistas, racistas, homófobos o tránsfobos, tampoco a quienes tienen la función de aplicar sistemáticamente la represión, los policías”, arguyeron. La decisión “no se toma por una persona en concreto” y no pretende su “exclusión social” sino para “denunciar” la “función” de la Policía y evitar su “normalización”. “Tenemos decenas de ejemplos de la represión en el día a día, sea en desahucios, en la criminalización de los jóvenes, golpes, recortes de libertades, ...”, incidieron. Estos hechos motivaron la rápida respuesta institucional tanto desde el Ayuntamiento local, gobernado por EH Bildu, como por parte del Departamento de Seguridad.