Unai Arregi, alcalde de Alonsotegi: “Nadie puede garantizar que no va a haber corrupción, pero nosotros somos gente honesta”

Unai Arregi (EH Bildu) es el nuevo alcalde de Alonsotegi. La coalición abertzale ha barrido al PNV en las últimas elecciones en este municipio que tradicionalmente ha estado en manos de los jeltzales. Ha conseguido 7 concejales frente a los 4 del PNV. El PSE-EE ha perdido el único representante que tenía. La historia del PNV en este municipio está inevitablemente con casos de corrupción. Tres alcaldes del municipio han sido acusados de diferentes delitos de malversación y falsedad documental, prevaricación y fraude en las subvenciones durante sus etapas al frente de la alcaldía. Una situación que Arregi asegura que ha hecho a Alosotegi “perder el tren en el que están subidos otros municipios”.

Es el nuevo alcalde de Alonsotegi y con mayoría absoluta después de muchos años de gobierno en el municipio del PNV. ¿El voto a Bildu ha sido un castigo a la gestión de los jeltzales?

Bueno, veníamos de unas elecciones anteriores, en el 2019, en las que ya había habido un cambio visible en en las urnas, lo que pasa es que el concejal socialista dio un apoyo incomprensible al PNV en aquellas elecciones, y yo creo que de hecho ahora lo ha pagado, porque no se esperaba lo que ha pasado. Había estado prometiendo durante la campaña en 2019 que había que sacar al PNV del Ayuntamiento y en cuanto tuvo la posibilidad de dar continuidad a ese modelo de gobernanza, pues no dudó en ello y le dio su apoyo.

Es decir, ¿su triunfo ahora es la afirmación de lo que los pactos post electorales no permitieron en 2019?

Sí. Y luego habría que resaltar que no ha sido sólo un voto de castigo a nivel municipal, porque en las lecciones a Juntas Generales también hemos ganado al PNV. Eso es es una cosa histórica para el municipio. En las municipales de 2019 habíamos conseguido bastantes votos en a nivel de del Ayuntamiento, pero a nivel a nivel de juntas del PNV seguía estando por encima y esta vez ha sido totalmente diferente, hemos ganado tanto en Juntas como en el Ayuntamiento.

Alonsotegi tiene tres acaldes condenados por corrupción. El alcalde saliente ha dicho públicamente que el consistorio está saneado, ¿Teme encontrarse con alguna sorpresa escondida debajo de la alfombra?

Bueno, siempre puede haber algo. No podemos ser muy claros respecto a esto hasta que no estemos dentro y veamos realmente lo que hay y hagamos un análisis, que se hará público. Ahí veremos en qué situación nos encontramos las arcas y en qué situación nos encontramos todo. A partir de ese momento podremos decir una cosa u otra.

¿Van a hacer una auditoría de cómo está el Ayuntamiento?

Depende de si es necesario. Si al final las cuentas están claras, la ejecución de los presupuestos de 2022 está clara, los remanentes están claros, y no hay ningún parte turbia ni nada, pues igual no es necesario ni tan siquiera llegar a ese punto. Cuando veamos todo sobre la mesa y hagamos un análisis decidiremos cuál va a ser el camino a seguir.

Creo que al PNV le llevará un tiempo pisar tierra y ser consciente de que ha perdido

¿Cómo ha sido la transición, creen que el Gobierno saliente ha actuado con transparencia?

Desde el primer día entramos con mucha humildad. Aquí se había trasladado a parte de los trabajadores, a los funcionarios, que si veníamos nosotros íbamos a ser como el coco. Desde el primer día hemos dicho que contamos con todo el mundo, que queremos hacer algo diferente, un ayuntamiento mucho más participativo. También se lo hemos dicho así al anterior alcalde y a los concejales del PNV. Yo creo que la transición ha sido positiva y bastante normal. Creo que no son conscientes todavía, porque han tenido algún detalle del rodillo que han utilizado hasta ahora, pero ya, bueno, ya se darán cuenta de que su situación ya no es la misma. Al PNV le llevará un tiempo pisar tierra.

¿A que se refiera con que siguen con el rodillo utilizado hasta ahora?

Hasta ahora esto siempre ha sido lo mismo. Las aportaciones de la oposición nunca han valido para nada hasta que ha pasado un tiempo y muchas de ellas han cogido. ¿Qué ha supuesto eso? Pues que en el pueblo ha habido muchas actuaciones y muchas obras retrasadas en el tiempo, porque nunca han sido capaces de debatir o de argumentar decisiones en las que se dejaban fuera nuestras aportaciones y no se argumenta nada. A eso le llamamos pasar el rodillo. E incluso de cara al pleno del de investidura del pasado sábado, nos cambiaron la hora varias veces, porque todavía ellos tenían esa potestad. Nosotros queríamos hacer un pleno de investidura que fuera emotivo, porque en el pueblo hay una ilusión tremenda, y se empeñaban en hacerlo a primera hora de la mañana. Bueno, hemos conseguido que saliera a las 11, pero si hubiese estado de nuestra mano hubiese sido más tarde para que la gente pudiese acudir. La gente está ilusionada, la verdad. Y eso también como alcalde te va a dar una responsabilidad mucho más grande, no sabes. Pero bueno, creo que es una etapa bonita.

¿Puede garantizar que con EH Bildu no va a haber casos de corrupción?

Garantizar, yo creo que eso no lo puede garantizar nadie. Creo que el equipo con el que entramos aquí, somos un equipo de gente honesta, pero bueno, todas las personas pueden fallar, pero evidentemente somos gente diferente. Hemos estado trabajando desde la oposición con la única intención de de trabajar por el pueblo, de mejorarlo. No tenemos ninguna mira hacia arriba. Y luego las decisiones a nivel municipal nos pueden dar directrices, pero nosotros siempre ponemos por delante al ciudadano. Te pongo un ejemplo, cuando Alonsotegi hace año y pico decidió ingresar en la Mancomunidad de las Encartaciones, al final no se abrió un debate previo y desde EH Bildu se nos decía que teníamos, pero nosotros considerábamos que al final teníamos que hacer una reflexión, un debate a nivel público de lo que queríamos. Entonces, las cosas de Alonsotegi se deciden en Alonsotegi y eso creo que es muy importante.

Hasta ahora, las asociaciones según la opción política a la que estuvieran cercanas, tenían de todo o de nada. Ahora hemos dejado claro todos somos iguales

Y ¿cómo han perjudicado los casos de corrupción a los proyectos del pueblo? ¿Qué ha perdido Alonsotegi a lo largo de estos años?

Pues ha perdido el tren en el que se encuentran otros municipios. Tantos años gobernados por el PNV... han creído hasta hasta el día 28 que el ayuntamiento era suyo. Lo que estamos transmitiendo ahora es que es de todos y todos tenemos que participar. Ahora el pueblo ha decidido que seamos nosotros los que los que gestionamos, pero todo es de todos. Alonsótegi ha sido un sitio muy especial en esto, porque hasta ahora las asociaciones según la opción política a la que estuvieran cercanas, tenían de todo o de nada. Ahora hemos dejado claro con todas, que ahora todos somos iguales para, para lo bueno y para lo malo. Insisto hemos perdido el tren. Alonsotegi va muy por detrás de otros municipios en servicios, infraestructuras, en la mayoría de las cosas y nos tenemos que poner al día. El hombre va a llevar tiempo, pero bueno, yo creo que al final poco a poco. Nunca hemos vendido nada grandioso en campaña, hemos hemos vendido cosas muy simples, que sólo llegando a ese programa te va a mejorar mucho.

Urkullu ha venido al pueblo hablando de la deuda del municipio como si nos hubiera caído del cielo

¿Tiene morbo haberle quitado al PNV el pueblo del que es Urkullu?

Bueno, no sé. Nosotros lo que transmitimos es que a partir de ahora, lo que ha pasado ha pasado, pero Urkullu ha venido aquí, con lo que ha pasado en el pueblo, y no ha dado ningún tipo de explicación pública ni nada. Eso le ha pasado factura y le va a pasar factura, porque al final, ha perdido la transparencia. Ha venido aquí hablando de la deuda como si nos hubiese caído algo del cielo, como si la mala suerte nos hubiera llevado esta situación y, evidentemente la situación que hemos vivido sabemos todos de dónde viene.

¿Qué es lo primero que va a hacer cuando se siente en su nuevo despacho, cuáles son las prioridades del pueblo?

Tenemos muchas prioridades. Ya hemos trabajado en muchas áreas durante estas dos semanas. Los servicios subcontratados se llevan 1/3 del presupuesto anual. Hoy por hoy son un desastre. No hay ningún control de pliegos ni de periodicidades y sólo con mejorar esas, esas pequeños detalles el pueblo va a cambiar mucho.. No todo es cuestión de dinero y de invertir y de grandes infraestructuras. Hay que empezar por lo pequeño. Por la gestión, la participación en las decisiones. La participación es fundamental. Las cosas tienen que estar consensuadas, tiene que las decisiones importantes queremos hacer diferentes niveles de participación, según cómo sea el problema que nos estamos enfrentando y eso puede ser muy interesante.