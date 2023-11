Urkullu carga contra la monarquía: “Es insostenible que la jefatura del Estado se determine por herencia familiar”

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado este viernes en el Parlamento Vasco una dura crítica contra la monarquía en España. Es “una realidad anacrónica” y una institución “opaca” y ha pedido que, al menos, se someta a referéndum “generacionalmente” su continuidad, algo que no es nuevo en su imaginario político. En la semana en que juró la Constitución y se convirtió en heredera Leonor de Borbón al cumplir la mayoría de edad, Urkullu ha justificado su ausencia de los actos institucionales en las Cortes Generales y en el Palacio Ral porque la mayoría de la sociedad vasca, a su criterio, es “abiertamente crítica” con la Corona. Fue uno de los pocos líderes autonómicos en no viajar a Madrid.

Urkullu, que no es la primera vez que se manifiesta contra la actual forma del Estado, ha argumentado que los actos de esta semana eran una “reafirmación” de un modelo “uninacional” y “tradicional” y “hereditario” que no comparte en absoluto. “Es insostenible que la jefatura del Estado se determine por herencia familiar”, ha resumido. Ha defendido, por ello, una “reforma constitucional” para “habilitar la posibilidad de optar a la república”, que sería la tercera en España, y también para avanzar en el reconocimiento nacional vasco o catalán. Asimismo, ha criticado la “inviolabilidad” del titular de la corona, particularmente por los “episodios” del anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, y la “opacidad” de sus cuentas. Igualmente, ha señalado que en un Estado democrático no cabe que el mando supremo del Ejército lo sea también por herencia y no nombrado por los representantes de la “voluntad ciudadana”.

El lehendakari ha realizado este discurso en respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco. Era la despedida de Carlos Iturgaiz como líder 'popular', ya que este fin de semana será sustituido por Javier de Andrés. Iturgaiz ha realizado su última intervención como presidente de su partido, aunque seguirá como parlamentario hasta el final de la legislatura. Y ha usado también términos muy gruesos, hasta el punto de considerar “patética” la “deriva” de Urkullu, al que ha acusado de aunar todo lo malo de los socialistas, de los comunistas y de los independentistas.

“Los vascos no hemos estado representado en un acto tan importante como la jura [de la heredera], uno de esos momentos trascendentales de nuestro país, España”, ha afirmado, aunque sí participaron en ella diputados y senadores electos en Euskadi, como el propio De Andrés. Y ha añadido: “Una vez más, ha decidido que la mejor manera de representar a todos los vascos es hacer un feo a la Corona de España. El desaire busca el desgaste institucional. Se puede sentir muy ufano de la 'ekintza', de esa patada en la espinilla. Pero, ¿cree que despreciar a las instituciones le sale gratis? Usted forma parte de la misma estructura del Estado que está despreciando”. Considera igualmente Iturgaiz que Urkullu “ha guardado el traje de lehendakari y se ha enfundado el buzo del PNV” y que “está usando el cargo para hacer campaña”.

La referencia electoral, aunque no haya fecha para las autonómicas de 2024, no ha estado exenta tampoco de la pregunta de la portavoz de EH Bildu, Nerea Kortajarena. Ha avisado a Urkullu de que los presupuestos de 2024, que ya se están tramitando, deberían estar consensuados con la oposición por mucho que PNV y PSE-EE tengan mayoría absoluta. “Quizá no sean ustedes los que gestionen estos presupuestos”, ha ironizado Kortajarena, que ha insistido en la falta de “ambición” del Ejecutivo de coalición. “Nos plantean hacer lo mismo con un poquito más de dinero”, ha resumido la jefa de la oposición.

Urkullu ha replicado que sí tiene “ambición”, pero que lo es “responsable” y “ética” frente a planteamientos “populistas” que plantean gasto ilimitado. Ha destacado que las cuentas tienen un techo de gasto por encima de 15.000 millones de euros, “récord de gasto público” y “un 50% más que hace una década” y con subidas en todas las áreas, incluidas Salud, Educación o protección social. Pero ha señalado que no aceptará “peticiones que hipotecan”, porque sería una “gran irresponsabilidad”.