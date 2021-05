Urkullu desmiente que hablara con Revilla y muestra su "sorpresa" de que adelantara que Euskadi va a seguir confinada sin estado de alarma

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha desmentido este miércoles que haya mantenido una conversación con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en la que le habría adelantado su plan para mantener el cierre perimetral de Euskadi más allá del final del estado de alarma por la alta incidencia de la COVID-19 en Euskadi. Desde la Presidencia vasca se niegan los contactos y se muestra "sorpresa" por la actitud de Revilla pero no se pronuncian sobre el fondo del asunto, sobre si mantendrán o no las limitaciones de movilidad. Además, este periódico pudo confirmar de otras comunidades vecinas que se les ha trasladado un mensaje similar.

Euskadi se felicita por haber dejado atrás el pico de su quinta ola: "Con todas las cautelas, hemos iniciado un lento descenso"

El mensaje llega después de que se haya generado cierta polémica porque Revilla adelantara una decisión que el Gobierno vasco no ha comunicado ni a los medios de comunicación ni a la ciudadanía. De hecho, el argumentario oficial es que toca esperar hasta que las medidas en las que se trabaja tengan la máxima garantía jurídica de que no serán anuladas una vez haya acabado el estado de alarma. De hecho, el 'plan A' de Urkullu siempre había sido reclamar a Pedro Sánchez una prórroga del régimen excepcional.

"El lehendakari no ha mantenido conversación alguna con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre las medidas que pueda contemplar el decreto que está preparando el Gobierno vasco de cara al 10 de mayo. El lehendakari ha manifestado al presidente Revilla su sorpresa por la información publicada", señalan fuentes de Ajuria Enea. El propio Urkullu ha insistido en ello en unas declaraciones ante los medios de comunicación en Donostia: "No he hablado con él. No entiendo estas declaraciones".

En paralelo, la vicelehendakari Idoia Mendia, líder de la parte socialista del Ejecutivo vasco, ha criticado que Revilla revelara el contenido de una "conversación privada" entre presidentes, dando carta de naturaleza a lo dicho por Revilla. "La discreción en política no es contraria a la transparencia y garantiza muchas cosas. En ese sentido, no me ha parecido bien pero ha sido muy del estilo Revilla", ha manifestado Mendia en Bizkaia Irratia, según ha recogido Europa Press.

Se da la circunstancia de que el año pasado, ante el final del primer estado de alarma, ocurrió exactamente lo mismo. Tres días antes de que se produjera la salida del régimen excepcional, Revilla adelantó que habría un acto en la muga entre ambas comunidades para levantar las restricciones de movilidad. Urkullu no lo dio entonces por seguro pero así ocurrió el 18 de junio, con una imagen conjunta que pasará a la historia.

Urkullu, este miércoles, se ha dicho "desconcertado" por la situación de incertidumbre jurídica que se abre en España. Se ha preguntado en voz alta por qué se acaba con un marco que ha sido "efectivo" para adoptar algunas medidas y que haya ahora que buscar resquicios para mantenerlas. "Las medidas más efectivas para atajar la vía de contagio son las que se contemplan bajo el amparo del estado de alarma. Levantar sin medidas… nos puede provocar un riesgo de mayor contagio", ha asegurado el lehendakari, que sostiene que hay más comunidades al margen de Euskadi buscando estirar algunas restricciones como el toque de queda. En todo caso, ha guardado para el viernes la explicación detallada de sus planes. "No voy a adelantar cuáles serían mis medidas", ha despejado a preguntas de los periodistas.

