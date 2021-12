Urkullu pospone su plan para Navidad hasta que Sánchez adopte en España medidas comunes

El lehendakari, Iñigo Urkullu, vuelve a estar detrás de los movimientos en España para gestionar de manera coordinada la pandemia. Si en 2020 fue el impulsor del segundo estado de alarma, ahora ha instado al presidente Pedro Sánchez a que celebre una conferencia con los líderes autonómicos para trazar una hoja de ruta común ante la subida de los contagios. Urkullu parece querer esperar a esas directrices antes de presentar su plan para Navidad, aunque ya ha puntualizado que serán recomendaciones y no restricciones para reducir las reuniones y los contactos.

Euskadi cambia las restricciones por las recomendaciones en la ola con más contagios de toda la pandemia

En la Presidencia vasca no se desean decisiones "dispares" y se apunta a las claras que la comunidad que dé el primer paso con las restricciones se expone a "reacciones sociales" contrarias. En el caso vasco, con una tasa de incidencia del doble que la media española y récords de positivos día sí y día también, no se han aplicado medidas más allá del pasaporte COVID desde que hace dos semanas se reactivó la emergencia sanitaria. Las UCI vascas están peor que en la ola de verano y que en la Navidad del año anterior y se están suspendiendo ya otros servicios sanitarios para afrontar esta situación.

"La realidad es que el porcentaje de vacunación en Euskadi con pauta completa supera el 91% de la población diana, que estamos administrando las dosis de refuerzo, así como la vacunación para los menores de doce años. Nada de esto era hace un año. Pero, también la realidad es que estamos viviendo con las tasas de incidencia que en estos veintidós meses no habíamos conocido. Y esto último está incidiendo en una cada vez más preocupante presión hospitalaria así como en la Atención Primaria, precisamente en una estación del año en la que conviven otras afecciones víricas y, por otra parte, una vida social que 'invita' a una mayor interacción -tras todo lo padecido- y un calendario laboral en las-los profesionales de Salud complejo de gestionar. Apunto con especial preocupación también el cansancio del personal de Salud así como las consecuencias para pacientes de otras patologías por el hecho de incremento de ocupación de camas hospitalarias en planta y camas UCI por pacientes afectados por coronavirus. Expuesto todo lo anterior, y en la consideración de que es una realidad que no solo afecta a Euskadi, manifiesto que no es positivo adoptar decisiones que sean dispares según las 'herramientas de que dispongamos en las Comunidades' ni ante las reacciones sociales que se pudieren dar por las medidas que se pretendieran impulsar", ha escrito por carta Urkullu a Sánchez, según ha dado a conocer este sábado la Presidencia vasca.

Y sigue Urkullu: "Es por ello que le escribo solicitando de usted la convocatoria de una reunión urgente telemática entre usted presidente del Gobierno español y presidentes de comunidades y ciudades autónomas y lehendakari, acompañados de la ministra de Sanidad y consejeras-consejeros de Salud-Sanidad de las Comunidades Autónomas como también por las-los responsables de Salud Pública, tanto del Gobierno español como de comunidades y ciudades autónomas. El motivo que propongo es el de compartir un diagnóstico sobre la situación y el estudio de medidas comunes para afrontar la misma".