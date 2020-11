Vox regala a Urkullu un ejemplar de 'Patria' y acapara el protagonismo en el arranque de la ronda con la oposición

Con diferencia, Vox es el partido menos importante del panorama político vasco, pero la formación de ultraderecha sigue copando mucha atención. Este martes, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha fotografiado en el palacio presidencial de Ajuria Enea, en Vitoria, con la única representante de esta formación en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez Grisaleña, con la que ha abierto una ronda de partidos que espera repetir cada cuatro meses.

El PNV y el PSE-EE, los socios de Gobierno, han compartido con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU la necesidad de aplicar un cordón sanitario a la ultraderecha en el Parlamento. Ello se ha traducido en un primer acuerdo para reducir los tiempos de intervención y la capacidad de presentar iniciativas en la Cámara y, en un segundo momento, en la decisión de no debatir con Vox cuando el partido plantee sus propuestas. Fuentes de la Presidencia vasca indican que el lehendakari diferencia el plano de partidos y el institucional y que recibe a todos los partidos con representación. Tanto el propio Urkullu como sus consejeros han respondido a preguntas de Vox en las sesiones de control o en las comisiones del Parlamento.

En busca de ese protagonismo que no le han dado los escaños en la Cámara, la portavoz en Euskadi del partido de Abascal ha acudido a Ajuria Enea con un ejemplar del libro 'Patria', de Fernando Aranburu. Urkullu ha manifestado en una reciente entrevista que no ha leído ese volumen y que tampoco ha visto su adaptación en forma de serie de televisión. Martínez Grisaleña asegura haberlo llevado a Lehendakaritza "en memoria de todos los que han luchado y siguen luchando por la libertad, por la democracia y por España". Ni siquiera la imagen de normalidad que transmitía la reunión ha impedido que Vox haya salido de ella satisfecho. "Le hacemos responsable del cordón sanitario. No nos dejan jugar con las mismas cartas. Es absolutamente antidemocrático. Son medidas que silencian a 18.000 vascos. Vox es un partido que cumple todas leyes. Hemos venido para quedarnos", ha concluido este partido tras el encuentro.

En una entrevista en ETB1, la jefa de la oposición, Maddalen Iriarte (EH Bildu), ha reprochado a Urkullu que se haya sentado con Vox. "Yo no les abriría la puerta", ha enfatizado. Será el viernes cuando Iriarte se reúna con el lehendakari. En EH Bildu interpretan que esta cita "llega tarde" por la incertidumbre que abre la COVID-19. El encuentro con Elkarrekin Podemos-IU será también el viernes. Entretanto, este martes se ha celebrado también la reunión con el líder de PP+Cs, Carlos Iturgaiz.

📺 «Berandu datorrela esango diot eta egungo egoera arduragarria iraultzeko neurriak hartzeko eskatuko diot».@MaddalenIriarte ostiralean Urkullurekin izango duen bileraren inguruan @EgunonEuskadi saioan. pic.twitter.com/tDVhJN4Lcp — EH Bildu (@ehbildu) 3 de noviembre de 2020

Desde Lehendakaritza, ha tendido la mano a acordar con el Gobierno vasco medidas contra la pandemia y para "regenerar la economía." "Necesitamos seguridad y tranquilidad. Queremos contribuir también a no dividir, a no crispar", ha subrayado. PP+Cs quiere "reforzar la Sanidad", una "ampliación" de los ERTE, "apoyo, ayudas y exenciones fiscales" para autónomos, comerciantes y hosteleros e refuerzo de sectores como la aeronáutica y la automoción. Con todo, Iturgaiz ha dicho ser consciente de la situación de mayoría absoluta de la que gozan PNV y PSE-EE y de que no necesitan apoyos parlamentarios para sacar adelante sus propuestas.