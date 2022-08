Los detenidos por el robo de Atrio aún no han sido identificados fotográficamente por el personal del hotel

Los detenidos por el robo del hotel restaurante Atrio, del que han sido sustraídas 45 botellas de vino por un valor cercano a los 1,7 millones de euros, no han sido sometidos a ningún reconocimiento fotográfico en sede policial por parte del personal que trabajó en el establecimiento durante las horas que, presuntamente, se alojaron, ni por los propietarios.

La abogada no quiere hablar de mala praxis policial o de vulneración de derechos de sus clientes, pero sí dice que “me parece sorprendente, pero claro he visto ya tantas cosas sorprendentes”.

Que no hayan sido sometidos al reconocimiento, al menos fotográfico, por parte de las personas que hubieran podido coincidir con ellos, si realmente fueron los que se alojaron en el hotel, es algo que Sylvia Córdoba ya expuso durante la toma de declaración de los acusados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Cáceres.

Es cierto que aún se puede pedir una rueda de reconocimiento de ambos “pero las imágenes de ellos ya están muy viciadas, han salido en multitud de medios de comunicación”, ha manifestado en declaraciones a elDiario.es Extremadura.

La abogada ha pedido que el juzgado tome declaración al personal que trabajó en el hotel entre la noche del 26 de octubre de 2021 y la madrugada del 27, así como los propietarios de Atrio, José Polo y Toño Pérez, para que se ratifiquen en sus declaraciones y aclaren dudas.

Porque dudas hay muchas, “lo que yo piense personalmente le importa muy poco al juez y a nadie, pero se me hace muy raro meter 45 botellas en tres mochilas, particularmente, se me hace raro, yo no sé si han robado 45, 25, ninguna o 90, pero se me hace extraño, porque, a parte del peso, es vidrio, suena, es delicado y no creo que fueran las 45 botellas entre toallas porque del hotel sólo faltaban dos o tres”

Pedir la declaración de las personas que pudieron haber estado en contacto con los presuntos autores “es algo que siempre hace el juzgado de oficio si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera pedido la fiscal o el mismo juzgado”, señala Córdoba.

También han solicitado una nueva pericial para conocer el valor real de los vinos porque su valor determinará si existen o no agravantes, así como la indemnización y el tiempo de prisión en el caso de que se demuestre la autoría.

Sylvia Córdoba ya ha podido hablar con sus clientes, “me llaman todos los días”, y “se encuentran bien físicamente, pero no emocionalmente, no entienden nada y quieren salir”.

Las condiciones en la prisión son buenas, no como en Croacia y es que “en España tenemos las mejores cárceles del mundo”.

La relación de sus clientes con el resto de los internos es “completamente normal”, aunque reconoce que sí han desperado expectación entre sus compañeros de prisión, “se lo toman con humor, les hace gracia estar con personas que salen en la televisión”.

De momento, no va pedir el traslado de sus defendidos a un centro penitenciario de Madrid, donde tienen su residencia y a sus familiares, “salvo que se retrase mucho su salida de prisión”.

Los presuntos autores del robo son Constantin Dimitru de doble nacionalidad, rumana y neerlandesa, de 47 años de edad, y Priscila Lara Guevara, de 29 años de edad, y de nacionalidad mexicana.