La familia de Vicente, al que mató el alguacil de Hinojal, pendiente de su perfil genético para recuperar su cuerpo

La devolución del cadáver del hombre asesinado en Hinojal a su familia está pendiente de la conclusión de su perfil genético por parte del Instituto de Medicina Legal, tareas no fáciles debido al estado en el que se halló el cuerpo como consecuencia del tiempo transcurrido desde su desaparición.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado a los medios que “mientras no haya una seguridad del perfil genético no se puede devolver el cuerpo”, para lo cual “se buscan las huellas dactilares y alguna radiografía de la boca”. “Hasta que no esté ese perfil genético no se puede devolver el cuerpo”, ha incidido Quintana, quien ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunión con el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez.

El secreto sobre las investigaciones se levantó el martes y se pudo saber que, según la Guardia Civil, el alguacil de Hinojal estranguló a Vicente por motivos económicos. El día de su desaparición estuvieron juntos en una cafetería por la mañana y el vecino de 79 años sacó 2.000 euros del banco en Cáceres, que el funcionario le robó.

El autor confeso enterró el cuerpo en la dehesa boyal de la localidad y al día siguiente hizo operaciones bancarias con la documentación que también le había sustraído.