Hartazgo por el virulento fuego que asola Las Hurdes y Sierra de Gata: “Quien haya hecho esto es un sinvergüenza”

Es solo mayo y Extremadura ya sufre el primer gran incendio del año, lo que ha sorprendido a los expertos y a los militares y bomberos forestales que se afanan desde la noche del miércoles en extinguirlo. La virulencia del fuego ya ha obligado al corte de varias carreteras y a evacuar, hasta el momento, a cuatro poblaciones de Sierra de Gata y Las Hurdes y desalojar un campamento de la comarca hurdana. En total, casi unas 700 personas afectadas.

Todos los incendios encogen el alma porque el fuego arrasa con todo a su paso y en el norte de Extremadura lo saben bien. Es raro el verano que las llamas no asolan el Valle del Jerte, La Vera, Sierra de Gata y Las Hurdes. Estas dos últimas comarcas, junto al Parque Nacional de Monfragüe, ardieron el verano pasado. Jesús de Cáceres, un vecino de Pinofranqueado, donde se originó el primer foco, admite que en la zona están “un poco acostumbrados, es raro el año que no hay algún incendio”.

Pero es solo mayo y no hace un calor extremo. De hecho, las previsiones meteorológicas adel viernes no eran excesivamente calurosas (máximas de 25ºC), pero el fuerte viento y el desplome de la humedad, unido al combustible, fue lo que provocó que 36 horas después del inicio del fuego la situación continuara “fuera de control” y que los expertos califiquen el incendio como “extraño” por el comportamiento que ha demostrado.

El fuego se ha llevado por delante más de 8.500 hectáreas, según datos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y aunque las previsiones fueron muy pesimistas durante las primeras 36 horas, mejoraron algo en la tarde del viernes. Esta misma zona fue pasto de las llamas hace dos décadas. En agosto de 2003, pleno verano, ardieron 9.000 hectáreas pero eso fue el resultado de varios días de llamas, mientras que ahora ha devorado prácticamente la misma superficie en apenas 48 horas.

El programa europeo de imágenes satelitales para la observación de la Tierra, Copernico, compartió en Twitter una imagen capturada en la mañana del viernes en la que se puede observar que la nube de humo alcanzó más de 350 kilómetros de distancia, adentrándose en Portugal.

Sorprende la “contundencia”

El incendio se declaró la noche del miércoles en el término municipal de Pinofranqueado, mientras los candidatos a la Presidencia de la Junta se encontraban en el único debate electoral que se ha organizado en Extremadura. El presidente de la Asociación de Empresas Forestales de la comunidad e impulsor del primer plan de lucha contra incendios (Infoex) del Gobierno regional durante su etapa como director general de Medio Ambiente, Francisco Castañares, ha explicado a elDiario.es Extremadura que cuando vio el incendio estuvo “a punto” de no compartirlo en sus redes sociales porque no tenía intensidad y previó que no tendría recorrido. Sin embargo, se ha mostrado sorprendido por su “contundencia” cuando aún no se ha declarado el peligro alto de incendios.

Poco después aparecieron dos focos más, por lo que los responsables del Infoex no han dudado en apuntar a que el origen ha sido intencionado. No obstante, las condiciones no eran malas en ese momento con una humedad relativa entre el 60% y el 70%. Pero a partir de las 15 horas del jueves la humedad bajó al 20% y a las 17 horas estuvo incluso más baja, y “fue cuando se produjo el gran cambio en el comportamiento del fuego, que por la noche ha llegado a duplicar la superficie afectada, lo que sucede con los incendios de sexta generación”, según Castañares.

De hecho, en la tarde del viernes se procedió al confinamiento preventivo de la alquería de Ovejuela, que finalmente también ha sido evacuada, y al desalojo del campamento 'La casa del Bosque', en Hernán Pérez, donde había una veintena de personas. Por la noche las llamas alcanzaron Sierra de Gata y los responsables del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (Infocaex) ordenaron de madrugada la evacuación de las pequeñas poblaciones de Descargamaría (106 habitantes), Cadalso (414) y Robledillo de Gata (86 vecinos).

Premio por la solidaridad

Los afectados fueron evacuados en autobuses, aunque algunos optaron por usar medios particulares para abandonar sus domicilios, y han sido alojados a lo largo de la mañana en distintas dependencias municipales de Moraleja (6.700 habitantes, Cáceres). Esta localidad cacereña recibió la Medalla de Extremadura en 2016 por su solidaridad con los pueblos de Sierra de Gata durante el incendio del año anterior, que arrasó 7.833 hectáreas y obligó a la evacuación de 3.840 vecinos.

El alcalde moralejano, César Herrero, ha explicado en Canal Extremadura que estaban prevenidos desde la tarde del jueves y en cuanto se ha dado la orden de evacuación “se han puesto en marcha todo el personal del ayuntamiento, los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y Cáritas” para organizar el dispositivo de registro y desayunos. “Es normal que al principio haya tensión cuando llegan, pero en cuanto dan sus datos, reciben información y se reúnen con sus familias todo se relaja. Hay que pensar en que han tenido que salir corriendo de sus casas con una bolsa y sus hijos ”, ha descrito Herrero, que también ha señalado que entre los vecinos evacuados se encuentra Martina, una mujer de 100 años de la localidad de Cadalso. Otras personas mayores han sido trasladadas a las residencias de mayores de Torre de Don Miguel y Pinofranqueado.

En el pabellón Adolfo Suárez de Moraleja, donde se alojan algo más de 200 personas, se escuchaban las quejas de muchas de ellas, que lamentaban que el incendio arrasara “otra vez” su comarca, una situación que una mujer calificaba como el “infierno”. Un vecino mostraba su rabia y su impotencia: “Quien haya hecho esto es un sinvergüenza muy grande”.

La misma rabia de Marcos Hernández, un vecino de Pinofranqueado, que denuncia que “alguien quiere cargarse a Las Hurdes”. “Intencionado otra vez, sí, alguien quiere cargarse a Las Hurdes”, ha indicado a Efe este vecino, que lleva dos noches sin dormir y sofocando el fuego que se acerca a las casas del pueblo. Reconoce que ha sentido “miedo” y que lo lleva “muy mal” porque los bomberos no pueden hacer nada, salvo controlar el incendio y salvar las viviendas.

La evolución del fuego también ha obligado a la Guardia Civil a cortar las carreteras CC-120 (Pinofranqueado - Sauceda), que quedó abierta al tráfico en la tarde del viernes, la CC-122 (Muela - Robledo) y la EX-204, mientras las llamas se acercan a un polvorín, el valle Árrago, una zona con bosques muy frondosos y una reserva de buitre negro.

En opinión de Francisco Castañares, por la evolución del fuego y las previsiones meteorológicas de este viernes (las rachas de viento amainarán el sábado y el domingo podrían caer algunos chubascos), el incendio podría arrasar otras 10.000 hectáreas hasta llegar a Torre de Don Miguel. “Será el cortafuegos más eficaz porque fue la zona de Las Hurdes que ardió el año pasado”, asegura.

Sin embargo, para evitar llegar a esta situación, en la zona se cuenta con 10 maquinarias pesadas para perimetrar el incendio, 14 medios aéreos, 23 unidades terrestres, seis agentes del medio natural, seis técnicos del Infoex, 10 vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cáceres y otros cinco vehículos de Badajoz. Además, este viernes se ha incorporado un segundo batallón de la UME, por lo que en total son 230 efectivos trabajando y una veintena de patrullas de la Guardia Civil. En la tarde del viernes se anunció que efectivos de Andalucía y Portugal se han unido a la lucha contra el fuego.