Feijóo cuestiona la motivación homófoba en el crimen de Samuel: “Sus inclinaciones sexuales no creo que tengan relevancia”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha tardado en manifestarse en público sobre el crimen de Samuel. Lo hizo solo a las diez y cuarto de la noche de este lunes, tres días después del suceso, para condenar en su cuenta de Twitter “el miserable asesinato”. Habló de nuevo hoy, martes, en una entrevista en la Cadena Ser en la que cuestionó el carácter homófobo de los hechos. “Yo no sé cuáles eran sus inclinaciones sexuales ni creo que tenga relevancia, porque lo que ha ocurrido es que han matado a una persona”, sostuvo.

Feijóo permaneció en silencio sobre lo ocurrido el sábado, el domingo y prácticamente todo el lunes. Su inhibición contrastó con la conversación social que generó el asesinato en A Coruña del joven, apalizado hasta la muerte e insultado como “maricón” -según la amiga que lo acompañaba-, en la que llegaron a terciar varias ministras, la vicepresidenta Yolanda Díaz o los partidos de la oposición. Ayer también lo hizo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno central. El BNG incluso reclamó a la policía que investigase hasta el final un posible delito de odio por LGTBI fobia. Pero el presidente gallego, habitualmente locuaz a la hora de comentar la actualidad, se limitó a retuitear la condena emitida por el PP gallego.

Su primera manifestación al respecto, la del lunes a la noche en la red social, fue después de que miles de personas llenasen las plazas de más de 70 localidades gallegas al grito de “justicia para Samuel” y contra la homofobia. “Somos un pueblo integrador y abierto que no tolera crímenes como este”, escribió Feijóo, “ojalá se dé pronto con los culpables para que pueda hacerse justicia”. En la entrevista radiofónica de hoy, martes, se extendió más en sus consideraciones.

Galicia ha salido a las calles para condenar el miserable asesinato de Samuel. Somos un pueblo integrador y abierto que no tolera crímenes como este. Ojalá se dé pronto con los culpables para que pueda hacerse justicia.



Todo mi cariño y respeto a la familia y amigos de Samuel — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 5 de julio de 2021

“Irracionalidad” e “instinto asesino por parte de las personas que le han apaleado y le han matado” son las causas que percibe detrás de la muerte de Samuel. “Cando avance la investigación veremos cuáles son las causas, todas justificadas e irracionales. Pero no me atrevo a decir si se puede calificar de problema de homofobia”, dijo. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ya le ha respondido: "No se puede ser equidistante, ni se puede tratar de mirar para otro lado cuando un joven de 24 años es asesinado por su condición sexual. Como si a un asesinato machista se quisiera limitar a un caso de violencia más, como si fuese secundaria la causa que motiva el crimen machista".

La Delegación del Gobierno en Galicia negó en un primer momento que hubiese móvil homófobo, pero horas más tarde ya no descartaba ninguna hipótesis. Las amigas del asesinado, una de ellas presente en los hechos, han relatado a diversos medios de comunicación que se trata de un crimen homófobo.