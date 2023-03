El petrolero incendiado frente a Oporto continúa a la deriva a la espera de ser remolcado a puerto

El petrolero que se incendió frente a la ciudad de Oporto continúa a la deriva, cargado con 13.462 toneladas métricas de diésel y 4.945 de combustible para aviación, y a la espera de que las autoridades portuguesas tomen la decisión de remolcarlo al puerto de Leixões. El buque perdió la señal AIS, un sistema que sirve para identificar su posición, el miércoles. En la zona siguen los medios desplegados por Portugal y varios integrantes del dispositivo accedieron al barco y comprobaron que no hay fuego activo. Por el momento, añaden, no se han producido vertidos de la carga.

El comandante del puerto de Leixões, Silva Rocha, ha señalado que está a la espera de la decisión de la entidad portuguesa que certifica barcos para saber si el Greta K, puede ser remolcado, indica Europa Press. La primera inspección técnica de la fragata de la corte real de la Armada portuguesa revisó todo el barco. Hay temperaturas que requieren “más análisis”, dijo. Aunque no hay fuego activo, el comandante ha explicado que “puede haber un foco latente que esté provocando valores que se están barajando para entender el impacto en cuanto a la decisión que se va a tomar”.

La embarcación está a unos 20 kilómetros de la costa, frente al puerto de Leixões. En la zona permanecen dos remolcadores de puerto, un bote salvavidas y un buque de la Policía Marítima. “Tenemos que tomar una decisión rápidamente. Certificar y garantizar que el buque no causará problemas de seguridad en el puerto de Leixões y eso es lo que evalúa el Control del Estado del Puerto”, ha añadido. Si el buque no es trasladado deberá esperar a que se calme el mar -las previsiones eran de un empeoramiento de las condiciones en la jornada de hoy- para que se tome una decisión.

Silva Rocha ha asegurado que no hay vertidos y no prevén que los haya. En cuanto al origen del incendio, el comandante ha apuntado que todavía no se sabe “qué pasó”. Los 16 tripulantes de la embarcación ya han empezado a prestar declaración para la investigación administrativa y técnica. El asunto no está judicializado. Silva Rocha también ha dicho que tanto el capitán del barco como dos oficiales permanecen a bordo de la fragata portuguesa. El resto de la tripulación, compuesta en total por 19 hombres de nacionalidad filipina, fue evacuada el miércoles.