Feijóo: "Es más complejo el consentimiento informado para operar de juanetes que para cerrar una ciudad"

El presidente de la Xunta ha cargado este mediodía contra los criterios que sigue el Gobierno central para restringir la movilidad en grandes ciudades antes la expansión de la COVID. Los ha calificado de "incompletos", "poco trabajados", "insuficientes", "groseros", "parciales", "improvisados", y "diseñados para una comunidad autónoma". "Eso es muy sospechoso", afirmó Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión semanal de su Gobierno y en la línea de otros presidentes autonómicos del PP.

La Xunta rechaza la orden del Estado para aplicar restricciones en grandes ciudades porque está "incompleta"

La Xunta, que durante meses ha reclamado unos criterios comunes de actuación en todo el Estado ante los rebrotes, cimenta su rechazo a la orden del Gobierno central en el número de criterios, tres, que se evalúan frente a los diez que se utilizan en Galicia. "Se cogen los tres criterios que solo afectan a Madrid. Parece que están diseñados para una comunidad autónoma. Eso es muy sospechoso", aseguró Feijóo. Pese a ello, Galicia acatará, como otras comunidades gobernadas por el PP, la orden "que es de obligado cumplimiento" pero lo hará con la seguridad, dijo Feijóo, de que no va a tener la necesidad de aplicarlos. "Galicia no está en esos parámetros, no tiene ninguna ciudad de más o de menos de 100.000 habitantes" por encima del límite de 500 casos entre esa población que fija el Gobierno central. La comunidad gallega tiene la menor incidencia acumulada de positivos en el Estado, tanto a siete como a 14 días, pero no se conocen los datos de casos activos o de incidencia acumulada de las ciudades o los ayuntamientos de la comunidad, ya que la Xunta no los proporciona.

Feijóo, que defendió que su opinión "no está vinculada a una cuestión de partido", considera que estos criterios se han fijado de manera apresurada, con solo 24 horas para que los analicen las comunidades, y como resultado "de una tensión" entre el Gobierno central y Madrid. En este sentido, el presidente de la Xunta criticó la actuación del Ministerio de Sanidad pero rehusó "opinar sobre lo que pasa en otra comunidad autónoma". "Dar el visto y place a un criterio sanitario que queda consolidado para la gestión de una pandemia dando 24 horas escasas [a las comunidades] para pronunciarse es, desde el punto de vista sanitario, lo que no se puede hacer. Es más complejo el consentimiento informado para operar a un ciudadano de juanetes que para cerrar una ciudad. No parece que sea razonable", aseguró.

El jefe del Ejecutivo gallego afirmó en varias ocasiones que Galicia no se acogerá a estos criterios debido a su situación sanitaria más favorable y que continuará rigiéndose por los definidos por el comité clínico creado al inicio de la pandemia y que no se conocen. "Los criterios del comité clínicos del Sergas [Servizo Galego de Saúde] son criterios del comité clínico del Sergas y nosotros cuando tomamos decisiones lo hacemos de acuerdo con eses criterios", aclaró el presidente al respecto de si la Xunta hará públicos sus baremos para imponer restricciones sanitarias.