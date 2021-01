Los municipios del triángulo mágico del Carnaval en la provincia de Ourense suspenden las celebraciones de este año por el coronavirus

La curva ascendente de los contagios de coronavirus ha llevado a los municipios ourensanos con una tradición de Carnaval más arraigada a suspender las celebraciones de este año. Xinzo de Limia ha anunciado la cancelación definitiva de los festejos y se suma a las otras localidades del conocido como triángulo mágico del 'Entroido': Verín, Laza y territorios del entorno. No son los únicos ayuntamientos que han tomado decisiones similares. La capital ourensana y ciudades como A Coruña también han informado de que renuncian a las celebraciones.

Las 'pantallas', los 'cigarróns' y los 'peliqueiros', que son algunas de las figuras más emblemáticas del 'Entroido' ourensano, no saldrán este año a las calles. No, al menos, como acostumbran. El Ayuntamiento de Xinzo ha explicado que promoverá "alternativas testimoniales", pero no organizará eventos "masivos" y no habrá conciertos, charangas y desfiles.

El número de contagios está "disparado" en el municipio, agrega el Ayuntamiento en un comunicado. Por este motivo, ha informado de la decisión definitiva una semana antes de la sería la primera fecha marcada en el calendario de los carnavales: el 'Domingo Fareleiro', que tendría que celebrarse el 22 de enero. Apela a la "responsabilidad" y llama a poner "la seguridad y la salud por delante de cualquier otra cuestión".