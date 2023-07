Santi Mina vuelve al Celta a 24 horas de conocer la decisión sobre su recurso frente a la condena por abuso sexual

El futbolista Santi Mina, condenado por abuso sexual, ha regresado este miércoles a la disciplina de un Celta de Vigo que no sabe ahora cómo sacárselo de encima sin perder demasiado dinero. Tras un año de cesión a un equipo de Arabia Saudí, Mina ha regresado a los entrenamientos del equipo celeste. Llegó a las instalaciones del club antes que el resto de sus compañeros. Su vuelta al césped de Vigo se produce a pocas horas de conocerse la decisión sobre su recurso contra la sentencia a cuatro años de cárcel impuesta contra él por un delito de abuso sexual cometido en 2017.

Mina es uno de los jugadores mejor pagados del club vigués y su fichaje se produjo cuando la denuncia contra él ya había sido presentada. Una joven le acusó de haberla forzado sexualmente, mientras ella mantenía relaciones con otro joven en una autocaravana durante unas vacaciones. La sentencia considera probado que no hubo consentimiento, que Mina introdujo su pene en la boca de la mujer, que esta lo empujó y que, pese a ello, luego le metió varios dedos en la vagina. El Celta pretende ahora convencer al jugador para que acepte una nueva cesión a un club alejado de España. Mina, por el momento, ha rechazado las ofertas.

El proceso judicial en sus diversas fases ha estado marcado por una estrategia común en casos similares: las defensas de los acusados intentaron culpabilizar a la víctima y destruir su relato. Sus dos argumentos principales han sido los siguientes: uno, es imposible introducir algo en la boca de una persona sin su consentimiento; y dos, si no hubo consentimiento pero la víctima no lo explicitó desde el primer momento Santi Mina no podía saber que estaba abusando de una mujer. Los argumentos no surtieron efecto y Mina fue condenado a cuatro años de prisión, motivo por el cual presentó un recurso que se resuelve este jueves 13 de julio.