La actriz Liv Ullmann, musa de Ingmar Bergman, plato fuerte de la 13ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest

El estreno nacional del thriller psicológico Quest dará el pistoletazo de salida a la 13ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF), que, un año más, convertirá a Palma en el centro de la cultura europea durante una semana, entre el 23 y el 30 de julio. La proyección de la ópera prima de la mallorquina Antonina Obrador será uno de los platos fuertes del evento, que, además, acogerá el estreno en exclusiva en España de las grandes triunfadoras de los Festivales de Berlín y Sundance y tendrá como novedad la creación del Premio DAMA Agustí Villaronga al mejor autor nacional.

En concreto, Quest propone una reflexión sobre el luto y la masculinidad con Enric Auquer y Laia Manzanares como protagonistas, y cuenta con la participación y la música de Maria Arnal. La película ha sido anunciada durante la presentación, este viernes en el cine Rívoli de Palma, de esta nueva edición del festival. El director del AMFF, Jaume Ripoll, ha sido el encargado de desvelar la programación de la edición presencial del festival, cuya edición online tendrá lugar en la plataforma Filmin.

Durante ocho días, la capital balear se convertirá en la sede física de este ya consolidado festival de cine, música, charlas y encuentros de la industria. A lo largo del mismo, serán proyectados 63 largometrajes y nueve cortometrajes y acogerá 15 estrenos mundiales y 34 nacionales. Asimismo, tendrán lugar 16 conciertos y más de 200 invitados de la industria audiovisual se darán cita en Palma.

El martes 25 de julio, el emblemático espacio de La Misericordia acogerá una gala especial en la que se entregará el Premio Master of Cinema a una leyenda viva del cine, la actriz Liv Ullmann. Musa de Ingmar Bergman, con quien rodó nueve películas, entre ellas Persona, Secretos de un matrimonio o Cara a Cara, que le valió su segunda nominación al Oscar. Además de recibir el galardón, Ullman presentará el estreno en España de la serie documental Liv Ullmann: el camino menos transitado, dirigida por Dheerai Akolkar.

La actriz noruega no será el único premio especial de esta edición, el 30 de julio se entregará el Master of Cinema a la actriz francesa ganadora de un premio César Irène Jacob. Jacob, poseedora de una gran trayectoria internacional, debutó en Adiós, muchachos, de Louis Malle, se consagró con Kieslowski en La doble vida de Verónica y Tres colores: Rojo y fue Desdémona en el Otelo de Kenneth Branagh.

El festival cerrará su edición presencial el 30 de julio con la gala de entrega de premios del jurado, la crítica y el público. Tras los galardones tendrá lugar la proyección de Creatura, ganadora del premio a la Mejor Película Europea en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. Se trata de un largometraje escrito por Elena Martín Gimeno y Clara Roquet, protagonizada por la propia Elena Martín Gimeno, Clàudia Malagelada y Mila Borràs, que interpretan al mismo personaje con 30, 15 y 5 años respectivamente. Completan el reparto Oriol Pla, Alex Brendemühl, Clara Segura, Marc Cartanyà, Carla Linares y Teresa Vallicrosa.

Sección Oficial Nacional

Hasta 24 largometrajes componen la Sección Oficial, once de los cuales pertenecen a la Sección Oficial Nacional. Entre ellos destaca el estreno español de Las chicas están bien, de Itsaso Arana que, tras ser presentada mundialmente en el festival de Karlovy Vary, llegará a AMFF antes de su estreno comercial en salas. Las chicas están bien es un cuento de verano sobre cuatro actrices y una escritora que ensayan una obra de teatro en un antiguo molino, apartado del mundo. Protagonizada por Bárbara Lennie, Irene Escolar, Itziar Manero y Helena Izquierdo, su directora y parte del equipo artístico presentarán la película en La Misericordia el sábado 29 de julio.

Otra historia veraniega es Notas sobre un verano, de Diego Llorente, una pequeña joya de reencuentros amorosos y decisiones imprevistas. Ambientada en Mallorca y en clave de thriller llega, por su parte, Beach House, de Hèctor Hernández Vicens.

Otro momento esperado será el estreno mundial de Operación Brooklyn, de Adolfo Moreno, el docuthriller sobre uno de los casos más mediáticos de los últimos años: la fuga de 22 migrantes desde un avión en el aeropuerto de Palma. La proyección estará precedida por un coloquio con Médicos sin Fronteras.

Mientras tanto, el recuperado cine quinqui aterrizará en AMFF con el estreno mundial de Sueños y Pan, de Luis Soto, una película llena de acción, peripecia y buen humor. Sobre historia del cine llegará María y la película olvidada, documental firmado por Marta Hierro y Núria Abad sobre la primera directora de cine sonoro en España.

La Sección Oficial Nacional también tendrá espacio para el drama erótico, con 21 Paraíso, de Néstor Ruiz Medina, o Cuando toco un animal, de Ángel Filgueira. Completa esta sección otro estreno mundial, el retrato de una de las bandas de música icónicas de la escena indie, Sexy Sadie, en el documental Naturaleza Muerta, de Toti García. Además de estos títulos, forman parte de esta sección las películas de inauguración, Quest, y de clausura, Creatura. El Jurado de la Sección Oficial Nacional está compuesto por Sergi Caballero, Susy Gómez y Pep Girbent.

Sección Oficial Intermacional

En la Sección Oficial Internacional, dotada con el premio Filmin valorado en 10.000 € a la Mejor Película en concepto de derechos de distribución en España, destacan títulos como las candidatas al Oscar January (Letonia) de Bruno Carnide ( también ganadora del Festival de Tribeca), Safe Place (Croacia) de Juraj Lerotic, un arriesgado y muy novedoso drama psicológico sobre el suicidio, o Aurora’s Sunrise (Armenia, Alemania, Lituania) de Inna Sahakyan, una joya animada inspirada en el Art Noveau.

Esta sección, dirigida al público joven, comprenderá una selección de largometrajes que empatizan con los dilemas, conflictos y distintas situaciones con las que se enfrentan las nuevas generaciones. Entre ellos: Chiara (Italia, Bélgica) de Susana Nicchiarelli, que se presentó en la sección oficial del Festival de Venecia), Thunder (Suiza) de Carmen Jaquier, Inland (UK) de Fridtjof Ryder, Falcon Lake (Francia, Canadá) de Charlotte Le Bon, Neon Spring (Letonia) de Matiss Kaza, Dalva (Bélgica) de Emmanuelle Nicot, Pensive (Lituania) de Jonas Trukanas, The Gravity (Francia) de Cédric Ido, To the North (Rumania, Francia, Grecia) de Mihai Mincan y Delegation (Israel, Polonia, Alemania) de Asf Saban

El jurado de la Sección Oficial estará compuesto por tres grandes intérpretes: Vicky Luengo, Carlos Cuevas y Omar Ayuso, junto con tres jóvenes estudiantes Pau Amer, Ainhoa Cuevas y Caterina Llabrés.

Además, las películas de Sección Oficial podrán optar al Premio de la Crítica de la Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica (ACCEC), cuyo jurado estará integrado por Estanis Bañuelos, Daniel Farriol y María Abad.

Atlàntida Premiere

Entre las películas que formarán parte de la programación de la 13ª edición de Atlàntida Mallorca Film Fest destacan varios premieres que contarán con la visita de sus directores y que mantienen el certamen como cita ineludible veraniega para cinéfilos. Una de las presencias más llamativas será la del cineasta Ira Sachs, quien, tras estrenar su último film en los festivales de Sundance y Berlín, presentará en Palma Passages (Francia), protagonizada por un triángulo amoroso fuera de control formado por Adèle Exarchopoulos, Franz Rogowski y Ben Whishaw, la película, narra una exótica historia de descubrimiento y una audaz exploración sexual de las espinas del amor.

De Berlín y Sundance también llega Fantastic Machine (Dinamarca), documental producido Ruben Östlund que asegura polémica, risas y una lúcida lección de historia. Otro de los grandes documentales de esta sección es Smoke Sauna Sisterhood (Estonia), de Anna Hints, que obtuvo el premio a la mejor dirección en el festival de Sundance. En género documental destaca En el Adamant (Francia) de Nicolas Philibert, ganador del Oso de Oro del Festival de Berlín.

De EEUU llega Reality de Tina Satter, una de las películas más esperadas de la temporada. Un absorbente thriller que narra las filtraciones que desvelaron la influencia rusa en la victoria electoral de Donald Trump. También Kokomo City con el premio del Público en Sundance y Berlín bajo el brazo. Una historia musical, contada en primera persona, sobre la vida de cuatro trabajadoras sexuales trans racializadas que luchan por sobrevivir en un mundo hostil, o Cómo dinamitar un oleoducto de Daniel Goldhaber, un trepidante ecothriller en el que un grupo de activistas eligen la violencia como vía para luchar contra el cambio climático.

Completan esta sección títulos como Medusa Deluxe (UK) de Thomas Hardiman, una de las revelaciones de la temporada, rodada en un deslumbrante plano secuencia. Slow (Eslovenia, España) de Marija Kavtaradze, una historia de amor llena de ternura, gestos y baile; Accused (UK) de Philip Barantini, en la que el director de “Hierve” vuelve a demostrar su talento con un intenso thriller sobre las fake news y la caza de brujas digital; Opponent (Suecia) de Milad Alami, un thriller social y deportivo con una inconmensurable interpretación principal a cargo de Pyeman Moodai, protagonista de Nader y Simin. Una separación o After (Francia), de Anthony Lapia, una película para experimentar a golpe de baile y que nos transportará a la energía de las noches de fiesta y after.

De Francia también llega Apaches de Romain Quirot. La versión gamberra de los Peaky Blinders a la francesa donde Niels Schneider encarna al líder de los Apaches, la mafia que imponía el terror en el París de inicios del siglo XX. De Irlanda llegará Lola, de Andrew Legge, una de las cult movies del año tiene una premisa irresistible: ¿qué pasaría si en 1941 unas hermanas inglesas hubieran dado con una máquina que les permitiera escuchar el futuro?

Cierra la sección Copenhague no existe (Dinamarca), de Martin Skovbjerg. Tras triunfar con La peor persona del mundo, su guionista Eskil Vogt firma este thriller íntimo en el que una mujer desaparece y su padre decide interrogar a quién era su pareja. Las películas de la sección Atlàntida Premiere optarán al Premio del Público.

Tributos

La 13 edición de AMFF rendirá tributo a figuras como Terenci Moix con el estreno mundial del largometraje Terenci Moix. La fábula infinita, creado por Álvaro Augusto y dirigido por Marta Lallana que contará con la presencia de Boris Izaguirre. El proyecto también incluirá una serie que se estrenará en septiembre en Filmin.

El festival acogerá también una sesión de tributo a la figura de Michelangelo Antonioni con la presencia de Enrica Figo, productora y viuda de uno de los mejores directores de la historia. En la charla estará acompañada por el compositor Claudio Gabrielle.

Compromiso y Orgullo

Un año más, Atlàntida Mallorca Film Fest pondrá también el foco en los conflictos y problemáticas del colectivo LGTBIQ+ con títulos como Drifter de Hannes Hirsch, Bones and Names de Fabian Stumm, Los niños perdidos de Zeno Graton, Alteritats de Alba Cros y Nora Haddad, Beautiful Beings de Guomundur Arnar Guomundsson o Deja de decir mentiras de Olivier Peyon.

Arts

Del mismo modo, destaca también la sección Arts con proyecciones como Il Boemo, candidata al Oscat a la mejor película internacional, o Cuatro Cuartetos de Sophie Fiennes, en la que su hermano Ralph Fiennes interpreta los más famosos poemas de T.S Eliot. También podrán verse documentales y ficciones dedicados a las figuras de los escritores Umberto Eco y Elfirede Jelinek, el pintor Jan Vermeer, los compositores Alma Mahler e Igor Levit o la actriz Isabelle Huppert, entre otros. La Fundació Miró acogerá una proyección al aire libre de The Architect de Kerren Lumer-Klabbers, la mejor serie del último festival de Berlín, que estará presentada por Pablo Simón.