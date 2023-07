Es Jardí volvió el pasado fin de semana con la sensibilidad de Guitarricadelafuente, Vanesa Martín y el rock imperecedero de M Clan

Es Jardí, el nuevo concepto musical boutique y punto de encuentro imprescindible del verano mallorquín, ha celebrado un mes de programación en el Recinto Mallorca Live Festival - Calvià, el nuevo espacio donde el público de la isla está pudiendo disfrutar de música, cultura y gastronomía con animación y actividades para todos los públicos. Por sexta semana consecutiva, ha ofrecido la mejor y más variada oferta cultural con las actuaciones de Guitarricadelafuente, Vanesa Martín y M Clan.

Una noche de rock con M Clan

Considerada como una de las mejores bandas de rock que han existido en España en los últimos años, los amantes del rock & roll tenían una cita obligatoria con M Clan es Es Jardí en la noche del domingo 23. Su fusión de blues, soul, rhythm & blues y el hard rock más setentero tomó Calvià a guitarrazo limpio para terminar la semana en lo más alto.

Carlos Tarque, voz y alma del grupo, y la guitarra de Ricardo Ruiperez afianzaron su estilo propio con el que se han convertido en una de las formaciones clave del panorama musical patrio. Y Tarque en su papel de ‘frontman’ manejó a los presentes y se metió en el bolsillo al público mallorquín. ‘Carolina’, ‘Llamando a la tierra’ o ‘Miedo’ son sólo algunos de los muchos clásicos que sonaron en Es Jardí.

El público se arrancó a bailar con ‘Quédate a dormir’, ‘Maggie’ o ‘Concierto salvaje’ y vibró con los riffs de los murcianos. Horas antes, el atardecer sonó a la sesión de DJ Racoon y los primeros bailes sucedieron a ritmo del swing del cuarteto Monkey Doo.

Las confesiones de Vanesa Martín

El sábado 22 visitó Es Jardí la voz inconfundible de Vanesa Martín. En esta cita, la cantante y compositora malagueña compartió con el público mallorquín sus Placeres y Pecados (2022), su octavo disco, protagonista de una velada llena de color, sentimiento y pasión.

Un total de 2.000 personas fueron partícipes de la gran estima que el público mallorquín siente por la artista malagueña y que en esta ocasión presentaba los últimos temas de su disco ‘Placeres y pecados’. A pesar del calor de julio, la artista no dudó en iniciar el concierto con su ya más que conocido tema ‘Frenar enero’ con el que dió paso a la presentación de las canciones de su último trabajo. No faltaron sus éxitos ‘Y yo lantiendo’ y diferentes medleys de sus anteriores álbumes con los que emocionó a los asistentes: ‘Arráncame’, ‘Te has perdido’ o ‘No te pude retener’. Además, levantó a los asistentes con su último sencillo, el bailable y sincero ‘He sido’.

En esta ocasión, la Fundació Miquel Jaume colaboró con la organización de Es Jardí y por segundo año consecutivo contó con un concierto del ciclo de verano de Mallorca Live para recaudar fondos para sus proyectos. El nuevo director general de deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom, o el entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, fueron algunos de los asistentes destacados a un evento especial por su carácter solidario con la fundación.

Antes de la llegada de la malagueña, la impresionante voz de Bilonda y el DJ calentaron motores a la entrada del recinto.

El original folclore de Guitarricadelafuente

Nos había dejado ya sin palabras en su visita al Mallorca Live Festival 2022 y el joven Álvaro Lafuente repitió la hazaña el viernes 21 en Es Jardí. En esta ocasión, Mallorca pudo disfrutar de una íntima velada sólo con Guitarricadelafuente y su música en una noche para enmarcar del jardín mediterráneo.

Con la misma sensibilidad y originalidad con la que ha ido conquistando a crítica y público afronta Guitarrica el directo. Su primer largo, La Cantera (2022) tuvo la voz cantante con ‘Quién encendió la luz’ con su banda o ‘Mil y una noches’.

El silencio en el ciclo de verano ‘Es Jardí’ fue absoluto y casi mágico cuando cantó ‘Romancera’ o ‘Flor de caramelo’. De esta manera, Guitarrica fue capaz de crear un ambiente mágico y satisfacer a un público que quiso disfrutar de talento del artista. Tampoco faltaron ‘Conticinio’, sus revisiones de ‘Guantanamera’ y la más reciente de ‘A mi manera’.