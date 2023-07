Felipe VI se reúne con la presidenta de Balears, la popular Marga Prohens, pasando por alto los resultados del 23J

El Rey Felipe VI ha celebrado este jueves las tradicionales audiencias en Palma con las autoridades políticas de Balears en el Palacio de la Almudaina, entre ellas con la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, con quien ha pasado por alto el escenario abierto tras las elecciones generales del pasado domingo: los posibles pactos postelectorales determinan que la derecha no suma y que la coalición progresista que ha gobernado los últimos cuatro años dependería de una abstención de los siete diputados que ha obtenido Junts.

A diferencia de otros años, la recepción de este jueves se ha desarrollado sin autoridades locales rechazando la invitación de Zarzuela. El año pasado representantes públicos de Unidas Podemos y Més per Mallorca declinaron la invitación de Felipe VI. “No iremos a la recepción con el rey porque decimos no a la corrupción. Porque la ciudadanía merece una investigación sobre el rey Juan Carlos. Porque queremos Marivent para la gente de Mallorca. Porque queremos elegir. Porque somos republicanas”, argumentó, entre otras autoridades, Aurora Ribot (Unidas Podemos), entonces vicepresidenta del Consell de Mallorca.

La primera autoridad que se ha reunido este jueves con Felipe VI ha sido Prohens. Ambos han posado sonrientes en el Palacio de la Almudaina y se han dado un afectuoso apretón de manos. Cabe resaltar, además, que es la primera vez que Prohens se reúne con el monarca.

Tras su audiencia, Prohens ha destacado que el Rey es “un conocedor al detalle” de la situación y los retos que se deben enfrentar las Islas y remarca que han podido discutir sobre temas “muy diversos”. “Tenemos la gran suerte de que el Rey es un gran conocedor de la realidad de nuestras Islas. Hemos podido hablar de temas como el reto de la vivienda, el reto de la falta de profesionales, la sostenibilidad o el transporte”, ha remarcado la presidenta.

De lo que no han hablado, sin embargo, es sobre los resultados electorales del pasado 23J y del complejo escenario político que se abre a nivel nacional y que deja al PP con escasas posibilidades de gobernar: “Solo han sido treinta minutos y solo hemos podido hablar sobre los retos de esta nueva legislatura en Balears”.

El Rey, en su conversación con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y al contrario que con la presidenta del Govern, sí se ha referido al panorama político nacional tras las elecciones generales del pasado domingo. En concreto, el presidente del Parlament ha declarado que han discutido sobre las “posibilidades y perspectivas” de los resultados y ha añadido que cree que el Rey “no está demasiado preocupado” sobre este reto, aunque no ha querido entrar en detalles de esta afirmación pues piensa que “si está realmente preocupado, no me lo va a decir a mí”.

Igualmente, también han comentado sobre el hecho de que esta ha sido la primera audiencia que el Rey ha celebrado con un cargo institucional de Vox: “Ha hecho referencia a ello, pero solo en forma de anécdota. Han sido los resultados electorales y ya está. Lo ha tratado con mucha naturalidad”.

Tras el presidente del Parlament le ha seguido el alcalde de Palma, Jaime Martínez. El alcalde ha destacado que han hablado principalmente de los tres asuntos que “vertebran” el nuevo plan de Gobierno para los próximos cuatro años: la cultura, el deporte y el medio ambiente. Adicionalmente, también ha querido discutir con el Rey sobre el problema de la vivienda al que se enfrenta a las Islas ya que, según Martínez, “creemos que es la solución para muchas cosas para el futuro”.

Además, en el ámbito urbano, Martínez ha querido discutir sobre las reformas en el Paseo Marítimo de Palma. Así, el alcalde le ha transmitido al Rey “la necesidad que tiene Palma de tener un Paseo Marítimo en condiciones” y “la preocupación de que no se dilate en el tiempo”, destacando que se trata de un problema a tratar “a corto plazo”.

Por último, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, también ha tenido una audiencia con el Rey en el que el principal tema de conversación ha sido el turismo. En ese sentido, Galmés le ha comentado al Rey que el turismo es un “pilar fundamental” de Mallorca y le ha trasmitido el orgullo que siente de “vivir en una tierra cuyo principal motor económico es el turismo”.

Sin despacho en Marivent y sin una propuesta de investidura clara

Lo que no ha sucedido y parece que no sucederá este año será el tradicional despacho con Pedro Sánchez en Marivent durante la estancia del Rey en la isla. Y es que, como ha informado la Casa Real, el despacho se realizará en el palacio de la Zarzuela de forma ordinaria ya que el actual Gobierno ha quedado en funciones.

El rey sí permanecerá alojado en Marivent, cuya recuperación para la sociedad balear es una de las principales reivindicaciones de una parte de la población. Entre el periodo de 2017 y 2023, el coste del mantenimiento y conservación de Marivent asciende a 4,9 millones de euros, según figura en las partidas de los presupuestos de la Comunitat Autònoma.

Felipe VI ha llevado a cabo las audiencias con las autoridades baleares en un escenario convulso e incierto en la política estatal. Al Rey le queda pendiente realizar consultas con los partidos para escuchar sus propuestas y así elegir al candidato que presentará a las Cortes.