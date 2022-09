Los terraplanistas se reúnen en Menorca para “desmentir” supuestos siglos de “engaños”: “Es importante abrir los ojos”

Terraplanistas de todos los lugares de España se han reunido este domingo en un congreso celebrado en Menorca. Aquellos quienes todavía creen que la Tierra es en realidad un disco redondo y plano sobre el que descansan los continentes, a pesar de que la ciencia ha demostrado rotundamente desde hace siglos que esta teoría es errónea, se han dado cita en Ciutadella, apenas una semana después del III Encuentro Tierra Plana que se llevó a cabo en las salas del cine La Maquinista de Barcelona y al que asistieron más de 500 personas.

En el caso de Menorca, un total de 170 personas han asistido al 'Encuentro Tierra Plana - Menorca' en las instalaciones del Cine Moix Negre, un “éxito” en palabras de las organizadoras María Llompart, Silvia Zapata y Carmen Carretero. Las tres se han mostrado “profundamente satisfechas y orgullosas” del resultado. “Queremos poder hablar de todo, discutir todo y ser respetados en nuestras creencias”, afirma a elDiario.es Laura, enfermera de 29 años, quien ha viajado a Menorca desde Madrid exclusivamente para esta conferencia.

A pesar de la abundante evidencia sobre la esfericidad de la tierra, los seguidores de esta pseudociencia reivindican el método científico para desarrollar su teoría, pero descreen de la veracidad de los estudios astrofísicos desarrollados por las agencias espaciales. “Partiendo de que el hombre no llegó a la Luna o de que está claro que la estación espacial internacional en realidad es un mito, uno comienza a preguntarse cosas”, dice Manuel, venido desde València. “Cuando te quitas la venda, como yo suelo decir, te tratan como un conspiranoico o como un loco. A mí no me importa lo que me digan, yo creo que todos tenemos derecho a pensar lo que queramos”, enfatiza Manuel.

El terraplanismo es un fenómeno que todavía sigue vigente en España y en el resto del mundo a pesar de las contundentes evidencias científicas que demuestran que la tierra es efectivamente redonda. Hace apenas dos años falleció uno de los principales líderes de este movimiento, Mike Hughes, tras estrellarse el cohete casero con el que pretendía volar a más de 1.500 metros de altura en California. En el pasado, Hughes comentó que quería ir al espacio para “confirmar” que la Tierra es plana, si bien su representante comentó tras su muerte que este no era el objetivo del lanzamiento en el que perdió la vida.

“Está en marcha un proceso de ingeniería social, pero la gente está despertando”

Una hora antes de la apertura de puertas, las inmediaciones del cine de Ciutadella ya se encontraban llenas de asistentes venidos desde distintos puntos del Estado. “Yo vengo desde Parla con mi pareja, aunque fuimos a Barcelona también, no queríamos perdernos esta conferencia tan importante para abrir los ojos y reflexionar sobre lo que nos dicen que es el mundo”, relata a elDiario.es José, de 28 años, tatuador de profesión y nacido en Cáceres.

La mesa redonda integrada por los principales referentes hispanohablantes del terraplanismo, como los hermanos Jordi y David Barea, el arquitecto chileno Guillermo Wood o el youtuber uruguayo radicado en Eivissa Martín Rodríguez, entre otros, ha despertado gran expectación en la isla. Un auditorio atestado y expectante escuchó los fundamentos de esta falsa teoría que pretende “desmentir” siglos de presuntos “engaños”: que la tierra es plana y vivimos en una gran mentira orquestada por oscuros poderes supuestamente ocultos tras la máscara de la ciencia.

El ponente Guillermo Wood ha vinculado el coronavirus con el terraplanismo: “Desde la falsa pandemia -o plandemia como la llamo yo- para acá, está en marcha un proceso de ingeniería social impulsado por los gobiernos, pero la gente está despertando. Desde los años 60 todos los gobiernos hablan del nuevo orden mundial, un engaño global que parte en primer lugar de concebir que la Tierra es una esfera. Yo no pienso que la Tierra es plana, lo sé y cada vez más gente da cuenta”