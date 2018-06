Alice Marie Johnson, la condenada a cadena perpetua por la que Kim Kardashian se reunió con Donald Trump

El pasado 30 de mayo, horas antes de que diera inicio la moción de censura contra Mariano Rajoy que iba a terminar con Pedro Sánchez como nuevo inquilino de La Moncloa, el mundo despertaba con una imagen inesperada: la de la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la estrella televisiva Kim Kardashian.

Como Trump explicó en un tuit, el encuentro fue para abordar la reforma carcelaria, pero las redes no tardaron en llenarse de memes y tuits ridiculizando la visita a la Casa Blanca de Kardashian.

No obstante, la reunión llegó gracias a una historia que en los últimos meses ha generado una importante campaña mediática en los Estados Unidos: la de Alice Marie Johnson, una mujer que fue sentenciada a cadena perpetua y sin opción a obtener la libertad condicional tras recibir una única condena por tráfico de drogas.

En 1994 Alice Marie Johnson fue acusada de formar parte de una organización dedicada a la venta de drogas. Específicamente, la jueza consideró que tuvo un impacto importante en la venta de entre 2.000 y 3.000 kilos de cocaína desde 1991. Johnson siempre ha defendido que acabó en este negocio como consecuencia de un mal momento personal debido la muerte de su hijo en un accidente de moto, la pérdida de su empleo y el divorcio de su marido.

Tras entrar en prisión, no fue hasta la publicación de un vídeo en octubre de 2017 del portal Mic y que se hizo viral cuando el caso de Alice Marie Johnson tuvo repercusión nacional e internacional. En él, Johnson explica que en los más de 20 años de prisión se ha perdido los nacimientos de su nieto y bisnieto, así como las muertes de sus padres. "Un dolor que nunca se va", relata.

Alice Marie Johnson has been in prison for 21 years for a first-time, nonviolent drug offense. pic.twitter.com/VFe29D2ve8 — Mic (@mic) 23 de octubre de 2017

Varias personalidades estadounidenses se posicionaron, entre las que destacó reconocida estrella televisiva Kim Kardashian, denunciando lo que consideraban una sentencia desproporcionada.

This is so unfair... https://t.co/W3lPINbQuy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 26 de octubre de 2017

Meses después, con una carta de Johnson publicada en la CNN titulada 'Por qué Kim Kardashian cree que debería salir de prisión' entre medias y la mediación del yerno Jared Kushner, Kardashian mantenía el encuentro con Trump en la Casa Blanca que tal vez cambie el destino de Alice Marie Johnson.