John Bercow, expresidente del Parlamento británico: "El Brexit ha sido el mayor error de este país desde la guerra"

Pocos días después de abandonar su cargo, el expresidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha reconocido que el Brexit ha sido el mayor error que Reino Unido ha cometido desde la Segunda Guerra Mundial.

Famoso por sus llamadas al orden al grito de "Order!", Bercow ha explicado en un discurso en la Federación de Periodistas Extranjeros de Reino Unido (FPA), que aunque respeta al primer ministro, Boris Johnson, "el Brexit no ayuda a Reino Unido. Es mejor seguir formando parte del bloque de poder de la UE". "El Brexit es el mayor error en política exterior de este país desde la guerra", ha añadido.

El expresidente del Parlamento británico, que ha sido acusado en varias ocasiones de ser poco objetivo respecto al proceso de salida de la Unión Europea, ha rechazado la idea de que fuese él quien bloqueó el Brexit, y ha insistido en que "fue el Parlamento" el que impidió que el Reino Unido se fuera antes.

Bercow fue elegido diputado del Partido Conservador en los Comunes en 1997, por la circunscripción de Buckingham, y abandonó esa formación tras ser designado presidente de la Cámara, en 2009, para mantener una posición de neutralidad. Durante esta última década como presidente, Bercow defendió los derechos de los 'backbenchers' (diputados sin cargo), y ha sido acusado de infringir las normas de la cámara para permitir que parlamentarios rebeldes pudieran restringir el margen de maniobra del gobierno --incluso al aprobar la 'Benn Act', que obligó a Johnson a pedir una prórroga para el Brexit.

El ex 'speaker' anunció a principios de octubre que dimitiría del cargo el 31 de octubre, fecha en la que el Reino Unido tenía previsto abandonar la Unión Europea. En su discurso, afirmó que había sido "el mayor privilegio y honor" de su vida.

Tras su dimisión como presidente, la Cámara de los Comunes eligió al número dos de Bercow, al laborista Lindsay Hoyle, para ocupar la presidencia del Parlamento británico, y como marca la tradición, fue 'arrastrado' hasta la silla.

Here is the moment @LindsayHoyle_MP was elected as Speaker and dragged to the Speaker's Chair by @CarolineFlintMP and Nigel Evans.



