Boris Johnson dice que el veganismo es un "crimen contra los amantes del queso"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho este martes que quiere perder peso en 2020, pero también que no se hará vegano porque no quiere renunciar a comer queso. En una entrevista con la BBC, Johnson ha descartado participar en Veganuary, una campaña que trata de promover que la gente se pase al veganismo durante el primer mes del año, porque "requiere mucha concentración".

"Esto es un crimen contra los amantes del queso", ha bromeado el político conservador al confirmar que los productos lácteos no están entre las opciones de una dieta vegana. "Me quito el sombrero ante los veganos que pueden con ello y se las arreglan para evitar todos los productos no veganos", ha dicho.

Ha sido el momento más distendido de la entrevista concedida por el dirigente británico a la cadena británica tras las elecciones del pasado 12 de diciembre, en las que resultó reelegido con mayoría absoluta. Durante la campaña, el líder de los 'tories' evitó las comparecencias en los medios, lo que le valió duras críticas por parte de sus oponentes. Fue incluso sustituido por un bloque de hielo tras negarse a participar en un debate sobre el cambio climático en Channel 4.

Ahora, tras los buenos resultados electorales del Partido Conservador, Johnson tiene vía libre para ejecutar el Brexit, que ya ha sido ratificado por el Parlamento y se hará efectivo a partir del próximo 31 de enero, momento en el que darán comienzo los 11 meses negociaciones con la Unión Europea para establecer los términos de retirada de Reino Unido.