Johnson y Farage no acuden al debate sobre el clima y Channel 4 los sustituye por bloques de hielo

Una escultura de hielo en forma de planeta Tierra, cuyos polos se derretían lentamente. Así reemplazó Channel 4 al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y al líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, después de que ambos se negaran a participar en un debate sobre el cambio climático organizado por la cadena y al que sí acudieron el resto de candidatos de los principales partidos.

"Estas dos esculturas de hielo representan la emergencia del planeta Tierra, son una metáfora visual de los partidos Conservador y Brexit después de que sus líderes declinaran nuestras repetidas invitaciones para asistir al importante debate climático de esta noche", ha dicho Ben de Pear, director de Channel 4 News, en declaraciones recogidas por The Guardian. La cita televisiva, a dos semanas de las elecciones generales, coincidía también con el día en el que la Eurocámara declaraba la emergencia climática en la Unión Europea con el voto en contra de la extrema derecha y dividido entre los conservadores europeos.

These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate



