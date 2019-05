"Democratizar y reformar" Europa, pide una progresista española en Holanda

Las instituciones europeas deben "democratizarse y reformarse", aumentado la transparencia y la participación directa de los ciudadanos, aseguró a Efe la española Raquel Hermida, candidata en las listas al Parlamento Europeo del partido progresista holandés D66.

"Queremos que el Parlamento Europeo llegue a tener poder de iniciativa legislativa, que al menos el presidente de la Comisión sea directamente elegido por todos los europeos y que se incremente la transparencia en las negociaciones y decisiones del Consejo", indicó sobre el programa electoral de uno de los partidos del Gobierno de coalición en Holanda.

Hermida, nacida en Madrid, asegura que le debe mucho a la Unión Europea: llegó a Holanda en 2012 gracias a una beca del programa Erasmus, cuando estudiaba Ciencias Políticas, y después de terminar la carrera, que cursó en Utrecht, decidió quedarse para aprender el idioma neerlandés e introducirse en una aventura política en su país de acogida.

Esta española, que reside en la ciudad de Gorredijk, en la zona norteña de Frisia, se decantó por D66 por su "postura abiertamente proeuropea y sin condicionantes" y porque es el partido "que se ha enfrentado de la manera más clara" al auge de los partidos populistas, xenófobos y de extrema derecha" en Holanda.

"Como europea es algo que me atrajo mucho pero, además, cuando eres inmigrante, te das cuenta de las oportunidades que nos da la UE, y se las deseo a todo el mundo. Esa comunidad de valores y normas que tenemos en Europa se traducen en determinadas oportunidades para las personas, y eso es algo que quiero defender", subraya.

Raquel Hermida, que va de octava en la lista europea de D66, solo tiene la nacionalidad española, pero ser ciudadana europea le da derecho a votar en Holanda como residente y también a presentarse como candidata por un partido neerlandés.

En Holanda, el sistema es "preferencial" y los ciudadanos pueden votar a la persona que quieran de la lista de candidatos de cada partido, lo que supone que, al obtener un mínimo de votos, Hermida pueda subir en la lista electoral y acabar en Bruselas representando los intereses de Holanda, pero especialmente los de "todos los europeos", agrega.

Vive en el norte de Holanda, junto a la familia que ha formado al llegar a este país y, aunque sea elegida europarlamentaria, no tiene intención de mudarse a Bruselas.

"Los eurodiputados deben seguir en contacto con los ciudadanos en el país de origen, con su pueblo, su ciudad, su barrio, que hablen con la gente y que no estén siempre en la burbuja" de la capital belga porque eso se puede "convertir en algo muy peligroso, te impide ver el mundo desde los ojos de un ciudadano de a pie", advierte.

Esta política cree que "uno de los grandes problemas" de la Unión Europea es que los europarlamentarios "barren un poco para casa", fijándose en el interés de un país en particular, y "se olvidan de que deben buscar las mejores soluciones para todos" los Estados miembros para "no crear situaciones difíciles de gestionar".

El partido que representa, liberal progresista de la misma alianza europea ALDE que Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), apuesta por listas trasnacionales para que los eurodiputados no se elijan en base al país de donde vienen, sino que todos los ciudadanos puedan votar a "partidos realmente europeos" sin que estén asociados a un país concreto.

El punto más importante del programa de D66 es el "avance de la integración europea", lo que incluye reformas para la creación de un Ejército europeo, medidas comunes de sostenibilidad y transición energética, la lucha en el ámbito del cambio climático, y la resolución de problemas globales desde una perspectiva europea.

"Sobre la inmigración, debe haber una postura común europea en la que no puede haber excepciones. No puede ser que haya un país que diga yo cierro mis fronteras, no quiero refugiados, no acojo a nadie, pero aun así me tenéis que seguir pagando las transferencias de la UE. Si te sales de los acuerdos, hay sanciones", alerta Hermida.

La Unión Europea tiene "recursos suficientes" para hacer "mucho más" en la regulación de la inmigración ilegal, porque "está claro que vienen aquí para quedarse", dice, y es mejor "ofrecer todas las oportunidades posibles para que estas personas se integren y contribuyan a nuestra sociedad".

En cuanto a la migración laboral temporal en Europa, añade, D66 aboga por "unir las demandas de trabajo en Europa con las de la oferta" que haya en los Estados miembros para promover una movilidad de mano de obra con una perspectiva común.

