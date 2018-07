Elon Musk va a la cueva de Tailandia con su submarino y los equipos de rescate le dicen que no sirve

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se ha personado en Tailandia para asistir en el rescate de las cinco personas que todavía están atrapadas en la cueva. El físico ha llevado hasta la zona el mini-submarino que ha estado desarrollando específicamente para el rescate, ofreciéndolo al dispositivo de salvamento.

"El 'mini-sub' está listo si se necesita", anunció este martes en su cuenta de Twitter, donde también compartió una serie de fotografías del exterior de la cueva. En referencia al equipo de fútbol en el que jugaban los menores atrapados, Musk ha nombrado a este dispositivo con el mismo nombre: Wild Boar.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT