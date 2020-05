El doble desafío de India y Blangladesh: evacuar a tres millones de personas por un ciclón mientras combaten el virus

India y Bangladesh han evacuado a más de tres millones de personas ante el paso del ciclón Amphan, que ha tocado tierra este miércoles y que atraviesa ahora la costa del estado indio de Bengala. Amphan ha sido calificado como "extremadamente severo".

Aunque ambos países han tomado medidas para luchar contra la COVID-19 durante las evacuaciones, las autoridades reconocen que se han tenido que hacer algunas concesiones a las medidas de distanciamiento social durante el proceso.

En India, en los estados orientales de Bengala y Odisha, "casi 658.000 personas han sido evacuadas", ha informado en una rueda de prensa en Nueva Delhi el director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), Satya Narayan Pradhan.

Por su parte, el director administrativo del Programa de Preparación ante Ciclones bangladesí, Ahmadul Haque, ha afirmado a Efe que Bangladesh ha evacuado a "2,4 millones de personas en 14.636 refugios". Este miércoles, según The Guardian, se han registrado las primeras muertes por el ciclón, una en Bangladesh y dos en Bengala Occidental.

Public announcements being made in Digha in West Bengal for shifting to safer places. Nearly 15000 people been shifted to nearest flood centres@PMOIndia@narendramodi@NDRFHQ@ndmaindia@FinMinIndia@PIB_Indiapic.twitter.com/7hYVsd8nbB