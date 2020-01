Irán anuncia que deja de cumplir la última limitación a su programa nuclear

El Gobierno iraní ha anunciadoeste domingo que deja de cumplir en la práctica con las limitaciones impuestas a su programa atómico por el acuerdo nuclear de 2015, aunque continuará cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Según el comunicado oficial, el quinto y definitivo paso de reducción de compromisos nucleares "elimina la última restricción técnica que quedaba, que era el límite en el número de centrifugadoras", que era de unas 6.100 para la producción de uranio.

El programa nuclear de la República Islámica de Irán no enfrenta así restricciones operativas a la capacidad y el porcentaje de enriquecimiento de uranio, la cantidad de material enriquecido y la investigación y el desarrollo.

A partir de ahora, el programa nuclear de Irán se desarrollará únicamente en función de sus "necesidades técnicas", agregó el texto, publicado tras una reunión del Gabinete presidido por Hasan Rohaní.

Pese a dejar de cumplir con las limitaciones, el Ejecutivo iraní no anunció su retirada del histórico pacto, que sí fue abandonado por en mayo de 2018 por Estados Unidos, que reimpuso además sanciones a Irán.

Irán empezó en mayo pasado a dejar de cumplir gradualmente sus compromisos nucleares y a dar ultimátums de dos meses al resto de firmantes del acuerdo (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) para que contrarrestaran las sanciones estadounidenses.

Este anuncio llega dos días después del asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Suleimani –una de las personas más influyentes de Irán– por parte de fuerzas estadounidenses.

Mantiene la cooperación con la OIEA

La cooperación de Irán con el OIEA continuará como antes, informó la nota oficial, lo que indica que las autoridades persas seguirán permitiendo las inspecciones de los expertos del organismo internacional.

El OIEA tiene el deber de verificar el cumplimiento del acuerdo nuclear y la implementación del Tratado de No Proliferación (TNP) y de los acuerdos de salvaguardas (controles) del programa atómico iraní.

El Gobierno iraní también adelantó que regresará a sus compromisos nucleares si se levantan las sanciones y el país se beneficia de sus intereses consagrados en el pacto.

El acuerdo nuclear, JCPOA en sus siglas en inglés, limitaba el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que la salida de EE.UU. lo dejó seriamente debilitado.

Europa ha tratado de tomar medidas para salvar el pacto, pero ninguna ha sido efectiva y el canal especial de pagos prometido para sortear las sanciones todavía no se ha puesto en marcha.

Escalada de tensión en la región

El ataque contra Soleimaní ha provocado una escalada de la tensión en la región y un continuo intercambio de amenazas entre Washington y Teherán, que ha clamado venganza.

Precisamente este domingo, coincidiendo con la llegada de los restos de Suleimani desde Irak –donde fue asesinado– a Irán, las autoridades iraníes han urgido a Estados Unidos a retirar a sus tropas de Oriente Medio para evitar nefastas consecuencias. A lo largo de la jornada se han desarrollado multitudinarios homenajes al fallecido comandante.

"Ha comenzado el fin de la presencia maligna de Estados Unidos en Asia Occidental", ha asegurado en Twitter el jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif.

En la misma línea, el presidente del Parlamento, Alí Lariyaní, ha subrayado que ese crimen "ha puesto en peligro la seguridad de la región y la vida de los estadounidenses presentes" en Oriente Medio.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con atacar "52 objetivos iraníes" si Teherán toma represalias por la muerte del comandante iraní.

Trump ha asegurado que tiene identificados objetivos iraníes para responder "muy rápido" y "muy fuerte" a las eventuales represalias de Irán.

La Liga Árabe expresa su preocupación

La Liga Árabe ha expresado este mismo domingo "su creciente preocupación" por los "sucesivos acontecimientos" en Oriente Medio tras el ataque selectivo de Estados Unidos contra Suleimani el pasado viernes en Bagdad.

En un comunicado del organismo panárabe, una fuente no identificada ha indicado que la región de Oriente Medio necesita "calma y no una escalada", y "extinguir los conflictos, no encenderlos". Asimismo, ha considerado que los eventos de los últimos días "revelan una vez más el alcance de las intervenciones extranjeras en los asuntos árabes y su alto coste político, económico y otros".

Las autoridades iraquíes han calificado el bombardeo estadounidense de "violación flagrante de la soberanía", lo que ha llevado este domingo al Parlamento del país a solicitar al Gobierno que trabaje para acabar con la presencia de cualquier fuerza extranjera y revoque el mandato de la coalición internacional que lucha contra los yihadistas en Irak.

Otros países árabes, como Jordania u Omán, se han mostrado preocupados por la escalada de la tensión en Irak, que amenaza con un conflicto más amplio entre Estados Unidos e Irán y sus respectivos aliados en la zona.