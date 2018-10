Trump se anota una victoria política con la confirmación de Kavanaugh para el Tribunal Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha anotado una victoria política al confirmarse su nominado, Brett Kavanaugh, como juez del Supremo, después de que el Senado aprobara su candidatura tras una ajustada votación marcada por acusaciones contra el juez por presuntos abusos sexuales. Kavanaugh ya ha jurado su cargo como nuevo juez.

En una ceremonia privada dentro de la sede del Tribunal Supremo en Washington, y ante el magistrado de esa corte ya retirado Anthony Kennedy, el juez John Roberts ha tomado el juramento a Kavanaugh, quien se convirtió así en el juez número 114 del alto tribunal estadounidense, informaron medios locales. Precisamente, Kavanaugh cubrirá el puesto vacante dejado por el juez Kennedy, que se jubiló este verano.

La Casa Blanca ha informado en un comunicado de que Trump firmó a bordo del avión presidencial un documento que designa a Kavanaugh como nuevo juez del Tribunal Supremo, previo paso al juramento oficial.

Antes de rubricar el juramento, Trump celebró que el Senado confirmara al juez entrante, a quien ha catalogado de "persona extraordinaria", con "mucho talento".

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!