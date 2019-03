Bruselas y Londres pactan 'in extremis' nuevas garantías para salvar el Brexit en el Parlamento británico

Quedan menos de 24 horas para una votación decisiva en Londres. Y, como muchas veces ocurre en la Unión Europea, en la eleventh hour, en el último suspiro, Jean-Claude Juncker y Theresa May parecen haber llegado a un compromiso que quizá pueda satisfacer a los Comunes, que derrotaron por 230 votos a la primera ministra británica el 16 de enero. ¿O no?

Our agreement provides meaningful clarifications & legal guarantees to the Withdrawal Agreement & #backstop. The choice is clear: it is this deal, or #Brexit may not happen at all. Let’s bring the UK’s withdrawal to an orderly end. We owe it to history. https://t.co/lfy9eehEZipic.twitter.com/XCqcLwZV7V