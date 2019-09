Trump anuncia el cese de John Bolton, su tercer asesor de Seguridad Nacional desde 2017

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este martes el cese de su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, al subrayar sus "fuertes desacuerdos" con "muchas de sus sugerencias". Bolton es el tercer asesor de seguridad nacional de la presidencia de Trump tras las dimisiones de los generales Michael Flynn y H.R. McMaster.

"Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el Gobierno", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Pedí a John su dimisión, que se me ha entregado esta mañana. Agradezco mucho a John su servicio. Nombraré un nuevo asesor de seguridad nacional la próxima semana", ha añadido el presidente.

