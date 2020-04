La tensión entre gobiernos centrales y territoriales complica la gestión de la desescalada en Europa

El golpe del coronavirus es simétrico en el sentido de que es una pandemia presente en todo el mundo. Pero no está afectando, de momento, a todos por igual. Y, si las primeras medidas de restricción de movimientos y actividades económicas se tomaron país por país, la desescalada puede llegar a ser, según los países, región a región. Dependerá de ello el nivel de descentralización del Estado y la asimetría en la penetración de la pandemia.

¿Es igual la enfermedad en Madrid y en Canarias? ¿Y en Castilla-La Mancha y Murcia? ¿En todas las provincias andaluzas? ¿O en todos los municipios catalanes? El pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció "la asimetría" de la penetración de la pandemia en España, y siente la presión de presidentes autonómicos por abrir sectores o por mantener las restricciones.

El Gobierno federal alemán, por su parte, ha pedido este lunes a los Ejecutivos de los diferentes länder que sean "muy cuidadosos" en las medidas de desconfinamiento que están tomando. "Como persona que cree en las decisiones basadas en hechos, les recomiendo que procedan de forma muy cuidadosa con el fin de no tener que corregir algunas de estas medidas", ha señalado el ministro de Economía, Peter Altmaier, cuyas declaraciones recoge The Guardian.

Fuera de Europa, en Estados Unidos es una de las cuestiones que enfrenta a los gobernadores demócratas, mucho más prudentes que sus colegas republicanos, cuyo extremo es el presidente del país, Donald Trump.

Alemania. El uso de la mascarilla en espacios públicos es obligatorio en toda Alemania desde este lunes. Porque ese lunes se sumó el estado federado de Bremen (norte), último del país en adoptar esa medida. Baviera y Sajonia, por ejemplo, adoptaron la obligatoriedad a principios de semana, mientras que en otros, como en la ciudad-estado de Berlín, se optó por hacerla efectiva al comienzo de la semana pasada. Merkel y los presidentes de los länder se reúnen periódicamente por videconferencia para pactar medidas. La próxima está prevista para este jueves 30.

Como explica La Vanguardia, es obligatorio llevar mascarilla en los transportes públicos y dentro de las tiendas, si bien en dos länder (Berlín y Brandemburgo) la regla es sólo para el transporte público.

Respecto a la obligación de llevar mascarilla, los infractores correrán distinta suerte en función del land: "La policía de Baviera impondrá multas de 150 euros; en Mecklemburgo-Antepomerania, de 25 euros; y en Hesse se deja pasar la primera vez y se pena con 50 euros la reincidencia. En Hamburgo, si se detecta a clientes sin mascarilla en un comercio, el propietario deberá pagar entre 500 y 1.000 euros. En Baviera, las multas a dueños de tiendas por no proveer de mascarillas a sus empleados pueden llegar a 5.000 euros. El resto de länder de momento no ha anunciado multas, en espera de ver cómo se comporta la población".

En cuando a mascarillas y niños, en Baviera, Hesse, Mecklemburgo-Antepomerania y Turingia, los menores de 6 años están exentos; en Hamburgo deben llevar mascarilla los niños desde 3 años, y en Sajonia-Anhalt ya con 2 años.

Como explicaba Christian Drosten, director del Instituto de Virología en el Hospital Charité de Berlín, en The Guardian, "el plan federal es levantar un poco el bloqueo, pero debido a que los estados alemanes, o los länder, establecen sus propias reglas, me temo que veremos mucha creatividad en la interpretación de ese plan. Me preocupa que el número de contagios comience a subir nuevamente y tengamos una segunda ola".

La libertad de manifestarse es un "derecho fundamental", según el primer ministro de Baviera, Markus Söder, que está analizando cómo garantizar ese derecho y evalúa como posible fórmula grupos de hasta veinte participantes que mantengan entre sí la distancia interpersonal de 1,5 metros. Otros estados federados menos afectados por la pandemia, como Brandeburgo, el land que rodea a Berlín, así como el gobierno regional de la ciudad-estado y capital alemana, estudian posibilidades semejantes.

En Dresde (estado de Sajonia) se autorizó una manifestación del movimiento ultraderechista Pegida, los denominados Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente. Estuvo restringida a quince participantes, cada uno de ellos respetando la distancia de 1,5 metros respecto a los otros.

Fuera del recorrido de la convocatoria islamófoba se concentraron treinta contramanifestantes, también observando la distancia interpersonal y denunciando que la cita ultraderechista coincidía con el aniversario del nacimiento de Adolf Hitler (el 20 de abril de 1889).

Italia. El cierre y los confinamientos en Europa comenzaron en Italia. Primero fueron 16 ayuntamientos, luego, Lombardía. Y, al final, todo el país. Italia no es un país federal ni extraordinariamente descentralizado, pero sí que tiene organización territorial.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado que el 4 de mayo empieza la desescalada, que no será por regiones, pero sí tendrá en cuenta un pequeño margen de maniobra de cada territorio. Pero ya hay medidas de desconfinamiento en vigor: las librerías, papelerías y tiendas de ropa infantil abrieron la semana pasada, siempre y cuando respeten las medidas de distanciamiento social. Desde el 1 de abril, los menores pueden pasear acompañados por un adulto durante un tiempo limitado y en las inmediaciones del domicilio. Mismas condiciones deben cumplirse para hacer deporte fuera de casa.

A partir del 4 de mayo, muchas empresas podrán reabrir y deberán garantizar a sus trabajadores instrumentos de protección y distancia social. Se espera un decreto sobre la vuelta al trabajo para este fin de semana.

La escuela a distancia continuará hasta el final del año escolar, que terminará a principios de junio. El retorno de las clases presenciales quedará así para septiembre.

Italia tiene en marcha un plan de Protección Civil que prevé distintas reaperturas según los niveles de contagio. Dos regiones (Umbria y Basilicata) alcanzan esta semana el contagio cero; Las Marcas y Lombardía, por el contrario, lo harán respectivamente el 27 y el 28 de junio. La mayoría del resto de regiones, a mitad de mayo. Bares, restaurantes, peluquerías y gimnasios deberán esperar a que el índice de transmisión de la epidemia sea de 0,5. Teatros, cines y los eventos que impliquen masificación deberán esperar a que el índice de transmisión sea de cero.

Para controlar mejor las posible futuras infecciones, Conte anunció que se utilizará una aplicación móvil que "será voluntaria y anónima".

Bélgica. Hay una leyenda urbana en Bélgica que habla de un choque de trenes porque los maquinistas de ambos ferrocarriles se negaron a comunicarse entre sí usando la lengua del otro, ya fuera francés o flamenco. Sea o no cierto, la leyenda urbana intenta retratar el caso de un país en el que sus principales comunidades, la valona francófona y la flamenca a menudo viven de espaldas la una a la otra, aunque sea preceptivo que el gobierno federal está formado por fuerzas de ambas comunidades.

Este viernes el gobierno de Sophie Wilmes anunció un plan de desescalada: si bien las medidas de cierre actuales continuarán hasta el 3 de mayo, Bélgica comenzará un desconfinación gradual con las fechas clave del 4, 11 y 18 de mayo, así como el 8 de junio.

En una primera fase a partir del 4 de mayo, el teletrabajo –si es posible– seguirá siendo la norma, y las personas mayores de 12 años que utilicen los transportes públicos –cuando no pueda usarse otro método alternativo– deberán llevar mascarilla de tela u otro elemento como pañuelos o bufandas que tapen a la vez nariz y boca.

Una nueva etapa comenzará el 11 de mayo, cuando está prevista la reapertura del conjunto del comercio "sin discriminación de tamaño o sector" –a excepción de la hostelería, que permanecerá cerrada–, si bien se deberá limitar el acceso para evitar que haya demasiada gente en los establecimientos.

A partir del 18 de mayo retomarán muy progresivamente las clases en ciertos cursos de primaria y secundaria pero no en el preescolar, con un límite de diez alumnos por aula, respetando las distancias de seguridad y con el uso obligatorio de mascarillas para los mayores de 12 años y el personal.

La llamada fase 3 es la más hipotética y no podrá producirse antes del 8 de junio, para cuando se estudiará la reapertura de la cafés, bares, restaurantes o los cines.

Y, a pesar de que el Gobierno de Wilmes está apoyado por nueve partidos de prácticamente todo el arco ideológico y nacional del país, el Gobierno flamenco ya había decidido el miércoles 22 de abril reabrir parcialmente las escuelas a partir del 15 de mayo como fase piloto antes de la reanudación total el 18 de mayo.

El ministro y presidente flamenco Jan Jambon (N-VA), que forma parte del comité de Seguridad Nacional que está trazando la estrategia de desescalada, ha llegado a proponer el aplazamiento del Día de la Madre una semana en su región, lo suficiente como para beneficiar a floristerías y otros negocios que no estarán abiertos hasta después del 10 de mayo.

Francia. Francia elabora su plan para el fin del confinamiento, previsto para el 11 de mayo, que el primer ministro francés, Édouard Philippe, detallará en la Asamblea Nacional.

Francia, ejemplo de centralismo territorial, no tiene un contrapoder en las regiones, sino a veces en los grandes ayuntamientos. Pero, de momento, no parece que estén presentando planes alternativos, incluso aunque se encuentren entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones municipales.

"Muchos alcaldes ya no creen en nada ni en nadie. Le corresponde al Gobierno fijar las reglas, porque la responsabilidad de la política sanitaria es suya. En esta crisis, nosotros seremos agentes del Estado. Ni más ni menos", ha sentenciado en Le Journal du Dimanche (JDD) el presidente de la Asociación de Alcaldes, François Baroin (alcalde conservador de Troyes), recoge Efe.

Estados Unidos. Alaska, Georgia y Oklahoma en EE UU han comenzado a relajar las órdenes de cierre en sus negocios heridos por una pandemia, explica The Guardian. Otros estados, como Florida y Michigan, también muestran algunos signos tentativos de comenzar a aliviar las restricciones. En Colorado, el gobernador Jared Polis ha anunciado que un mandato de "quedarse en casa" emitido anteriormente se está actualizando a un mandato de "seguridad en el hogar", y ahora también reabrirán negocios seleccionados. En Texas, algunos negocios, incluidos los restaurantes, se han abierto desafiando la orientación estatal.

Es un debate que a veces ha enfrentado a la Casa Blanca contra algunos gobernadores, a menudo demócratas, más reacios que los republicanos a aliviar las restricciones mientras la pandemia continúa.

Los gobernadores republicanos en Georgia y Oklahoma permitieron la reapertura de spas y peluquerías, mientras que Alaska abrió el camino para que los restaurantes reanuden el servicio de cena y las tiendas minoristas y otros negocios con limitaciones. Algunos municipios de Alaska optaron por mantener reglas más estrictas, sin embargo.

Incluso en algunos otras jurisdicciones ha habido signos tentativos de reapertura. En el condado de Orange, en el sur de California, las playas han reabierto, aunque los aparcamientos de playa permanecen cerrados y se ha instado a los no residentes a mantenerse alejados.

En Michigan, la gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer, alargó su orden de quedarse en casa hasta el 15 de mayo, al tiempo que levantó las restricciones para que algunas empresas puedan reabrir y el público pueda participar en actividades al aire libre como golf y paseos en bote. Michigan tiene casi 3.000 muertes relacionadas con Covid-19, solo por detrás de Nueva York y Nueva Jersey, relata The Guardian.