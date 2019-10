Los laboristas apoyan el adelanto electoral propuesto por Johnson ante el bloqueo por el Brexit

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha anunciado este martes que apoyará la nueva y cuarta propuesta de Johnson para convocar elecciones anticipadas en diciembre.

"He dicho varias veces que estamos preparados para unas elecciones y que nuestro apoyo está sujeto a que se descarte un Brexit sin acuerdo", ha afirmado Corbyn. "Con la confirmación de la prórroga por parte de la UE, nuestra condición de descartar un Brexit sin acuerdo se ha cumplido. Ahora lanzaremos la campaña más ambiciosa y radical para un cambio real que nuestro país haya visto jamás", ha añadido.

El lunes, el Partido Laborista votó en contra y bloqueó una moción similar del Gobierno. La ley Fixed-term Parliaments Act (FTPA) establece que el Gobierno no puede convocar elecciones anticipadas cuando quiera, sino que necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara de los Comunes. La moción de Johnson obtuvo el apoyo de 299 diputados, pero necesitaba 434. Ante la imposibilidad de convocar elecciones por el camino convencional, el Gobierno ha recurrido a un atajo legal para esquivar el requisito de los dos tercios.

De este modo, Johnson ha presentado un proyecto de ley nuevo estableciendo la fecha de las próximas elecciones para el 12 de diciembre. Con este mecanismo solo necesita una mayoría simple para aprobar la nueva legislación. La ley se debatirá este martes en la Cámara. Sin embargo, la ley puede estar sujeta a enmiendas por parte de los diputados. Además, el primer ministro se ha comprometido a no intentar aprobar la ley de salida en el Parlamento en este periodo de transición hasta los nuevos comicios.

Este es el cuarto intento de Johnson para convocar elecciones. Los tres anteriores siempre se produjeron bajo la ley FTPA que exige los dos tercios, pero ahora ha buscado un nuevo atajo.

Not quite one line, but here’s the text of the early election legislation just sent to Tory MPs pic.twitter.com/mPjU91WvBS