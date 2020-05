Detenido acusado de asesinato el policía implicado en la muerte de un hombre afroamericano en Minnesota

El policía implicado en la muerte por asfixia durante su custodia de George Floyd ha sido detenido y acusado de asesinato en tercer grado tras tres jornadas consecutivas de protestas en Mineápolis contra la violencia policial hacia los afroamericanos. El agente, Darek Chauvin, que es blanco, se encuentra bajo custodia, según ha anunciado el responsable del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota en una comparecencia.

Floyd fue arrestado el lunes después de que un establecimiento de la ciudad avisara a la policía de que estaba utilizando un billete de 20 dólares falso para pagar. En vídeos grabados por transeúntes aparece un policía con la rodilla sobre su cuello durante minutos. "Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor", se le escucha decir, mientras agoniza.

Minneapolis Police kill a black man on 38th and Chicago.



He is screaming, “I can’t breathe” as police drive their knee on his throat for over three minutes. pic.twitter.com/1hhBLAqy8K