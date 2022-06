Última hora sobre la invasión rusa en Ucrania, en directo

09:49 h

El ex primer ministro de Dinamarca y ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen ha asegurado que si no se detiene a Putin, continuará “invadiendo a vecinos pacíficos” en Ucrania. Lo ha dicho en una entrevista en la televisión británica Sky News que cita The Guardian en la que ha denunciado que Rusia está “violando todas las leyes y convenciones internacionales”.

Rasmussen ha apuntado que el presidente ruso ha logrado justo lo contrario de lo que quería, ya que “ha creado más unidad dentro de la OTAN”, que, ha indicado, “se ampliará con FInlandia y Suecia”.

El expremier danés ha recordado que el apoyo a Ucrania debe continuar durante mucho tiempo y ha añadido que hay que asegurarse de que “nunca vuelva a suceder que Ucrania sea invadida”. “El único lenguaje que entiende Putin es el lenguaje de la fuerza, la fuerza y ​​la unidad”, ha zanjado.