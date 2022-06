Última hora sobre la invasión rusa de Ucrania, en directo

09:35 h

Rusia no tiene las mismas preocupaciones respecto al ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN que en el caso de Ucrania, aunque responderá si surgen amenazas. Eso ha asegurado el presidente ruso, Vladímir Putin. “No tenemos los problemas con Suecia y Finlandia que tenemos, lamentablemente, con Ucrania. No tenemos inquietudes ni reclamos territoriales, no hay nada que nos pueda preocupar respecto a la pertenencia de Finlandia y Sueca en la OTAN. Si eso es lo que quieren, pues adelante”, ha afirmado, citado por Interfax.

Sin embargo, ha matizado que “ellos tienen que comprender con claridad que antes no afrontaba ninguna amenaza, pero ahora, en caso de que emplacen contingentes e infraestructura militar allí, nosotros nos veremos obligados a responder simétricamente y generar las mismas amenazas que provengan desde esos territorios”.

Sobre la definición de Rusia como principal amenaza, enunciada la víspera en la cumbre de la OTAN en Madrid, Putin ha señalado que “es necesario asumir esto como un hecho”. Según Putin, Estados Unidos necesitaba un enemigo externo para agrupar a sus aliados en base a su presunta amenaza. “Irán no les servía mucho para este papel, Rusia les funciona mejor. Nosotros les dimos esa oportunidad, agrupar alrededor de sí a todos sus aliados en esta nueva vuelta de la espiral de la historia”, ha dicho.

A través de EFE.