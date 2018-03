El Ayuntamiento de Madrid investiga lo sucedido en Lavapiés porque todavía "hay versiones muy contradictorias"

El concejal de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, se encuentra en estos momentos investigando los hechos ocurridos la tarde-noche de este jueves en el madrileño barrio de Lavapiés donde falleció tras un paro cardíaco un vecino senegalés que se dedica a la venta ambulante. El Ayuntamiento de Madrid espera poder hacer una comunicación oficial a media mañana.

A primera hora de este viernes, Barbero tenía una visita con la Sección Canina de Policía Municipal que se ha cancelado por estos hechos. En estos momentos, el edil junto con otros concejales están recabando información de lo ocurrido tanto en lo relacionado con la muerte de Mame Mbaye Ndiaye como con los posteriores disturbios que terminaron con seis detenidos tras producirse barricadas, y quema de contenedores y sucursales bancarias.

Barbero ha convocado a todos los concejales de Ahora Madrid a las 12h. para trasladarles toda la información de lo ocurrido que "todavía es muy confusa". "En estos momentos nos encontramos analizando todo ocurrido en Lavapiés. Hasta que no esté todo más claro no queremos salir a hacer declaraciones ya que cuando lo hagamos no podemos titubear teniendo en cuenta lo delicado del asunto", explica a eldiario.es uno de los concejales de Ahora Madrid.

Las primeras reacciones del equipo de Gobierno se produjeron la noche de este jueves en Twitter. Varios concejales, incluida la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lamentaron la muerte del vecino de Lavapiés y se comprometieron a investigar los hechos.

Lamento muchísimo la muerte de un ciudadano en #Lavapiés. Desde el Ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia. Toda mi solidaridad con familiares y amigos. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 15 de marzo de 2018

Este viernes, por su parte, Marta Higueras, primera teniente de Alcalde, ha hecho las primeras declaraciones públicas en la Cadena Ser. Higueras ha asegurado que "hay informaciones contradictorias" y por ahora "no pueden confirmar la persecución policial".

"Es fundamental saber si murió consecuencia de una persecución", asegura otro de los concejales del equipo de Gobierno a este diario. El edil asegura que han recibido informaciones muy contradictorias incluso de los que hablan de una persecución policial que habría comenzado en la Puerta del Sol.

"Hay varias versiones que indican que hubo una persecución con cuatro horas de diferencia entre unas y otras", explica. El concejal también hace autocrítica y reconoce que "se podría haber hecho más" por la reinserción del colectivo de manteros y que la prioridad es trabajar en este sentido.