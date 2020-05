Ayuso admite que su directora general no quiso firmar el salto a la fase 1 porque había riesgo de "colapso" de las UCI

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este viernes que la hasta ahora directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, se negó a firmar el informe para saltar a la fase 1 porque consideraba que no se habían reducido suficientemente los ingresos en las UCI. "A esta dirección lo que les preocupaba eran las UCI", ha admitido Ayuso, una razón que ella misma esgrimió este miércoles cuando defendió por la mañana que la región no estaba preparada para el cambio de fase.

"Tenían la preocupación de que como un paciente en la UCI, sobre todo cuando es Covid pasa más tiempo ingresado, al haber ahora más casos que pudieran entrar, pues hubiera una situación de colapso", ha explicado la presidenta regional, que a continuación ha defendido que ese colapso no se va a producir, "porque luego hemos estado analizando y no lo va a haber".

Fuentes comunicó por carta este jueves su dimisión al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Según ha adelantado Servimedia, en ese documento la hasta ahora directora general de Salud Pública afirma que no está de acuerdo con la decisión del ejecutivo regional de solicitar su pase a la primera fase del desconfinamiento porque no está "basada en los criterios de salud" que deberían prevalecer sobre los motivos económicos o políticos.

La Comunidad de Madrid presentó a última hora de este jueves, con 30 horas de retraso, el informe solicitar pasar de fase en la desescalada, un documento que no ha firmado nadie en el Gobierno regional. "No requería firma", ha justificado Ayuso en una entrevista en TVE.

La presidenta madrileña ha reconocido que los criterios no han sido solo sanitarios a la hora de sopesar si Madrid debía pasar a la fase 1 ya que también han prevalecido los económicos. "Si seguimos estirando nos iríamos a tantos parados que sería un grave problema. Tenemos que conjugar la vida con empezar a activar la economía", ha subrayado la regidora en otra entrevista en Telecinco. “Un criterio médico siempre es más precavido, nos tendríamos que quedar eternamente en casa”, ha añadido.

"Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión", ha declarado.

La jefa del Ejecutivo regional ha asegurado que se cumplen los parámetros establecidos para pasar de fase porque en camas de hospitalización, en camas UCIs y PCR lo tienen "todo diseñado". "Va a haber más casos de contagios porque empezamos a salir pero no estamos como en febrero", ha remarcado.

"Madrid está preparado", ha defendido a la vez que pedía que había que ser "muy cautelosos" porque no quieren que haya "más fallecimientos".

Ayuso ha defendido ella es "la responsable de que esto salga bien o mal". "Lo asumo y lo asumiré", ha declarado en su entrevista en 'TVE'. Para la presidenta regional, "Madrid está preparada pero es el Gobierno el que tiene que decirlo". "Hay que aprender a andar porque todos los países y a todas las grandes capitales les va pasar lo mismo van a tener que aprender. A lo mejor hay algún rebrote, se aprende, se ve... pero hay que empezar. Si no la estrategia de nada, cero, quedarnos en casa, es la ruina", ha dicho.