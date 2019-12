Ciudadanos rechaza el recorte de Madrid Central y hace perder la votación a Almeida: "Tiene efectos negativos"

Ciudadanos da un paso más en su oposición al recorte de Madrid Central, pese a que la medida está incluida en la estrategia que el Gobierno (al que pertenece como partido) presentó para mejorar la calidad del aire, Madrid 360. El grupo municipal que dirige Begoña Villacís ha votado a favor de una proposición del PSOE para blindar las restricciones del área de bajas emisiones y evitar que los vehículos C con dos o más pasajeros tengan nuevos permisos para entrar, como recoge la estrategia.

Con el apoyo de Ciudadanos y de Más Madrid, la iniciativa socialista ha salido adelante y ha escenificado el rechazo mayoritario del Pleno del Ayuntamiento de Madrid a rebajar las restricciones. La proposición no es vinculante pero insta al Gobierno a cumplir con la voluntad de la mayoría de los concejales. Solo PP y Vox han votado en contra de la iniciativa, aunque no de su totalidad. Ambos grupos han apoyado uno de los puntos: la creación de nuevas zonas de bajas emisiones.

El edil de Ciudadanos, Santiago Saura, ha sido claro en su postura: "Permitir el paso de vehículos C tendría efectos negativos sobre la calidad del aire y supondría un paso atrás en las restricciones en vigor". La formación liberal ya había mostrado su desacuerdo con la medida pero este viernes ha confrontado por primera vez en una votación con el PP, su socio de Gobierno, que ha rechazado la propuesta del PSOE. "Tenemos que descartar medidas que pueda tener efectos dudosos sobre nuestro aire", ha añadido, y ha vuelto a llamar a la necesidad de "incrementar el consenso" en torno a Madrid 360.

El firmante de la iniciativa, el concejal socialista Alfredo González, ha acusado al Gobierno municipal de poner por delante de la salud de las personas la libertad para contaminar y ha instado al Ejecutivo de que se abstuviera de tomar medidas que aumenten el tráfico.

El delegado del área de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha defendido que la iniciativa "supone blindar unas políticas fracasadas en calidad del aire". El edil ha justificado que los acuerdos de Gobierno les obligan "reconvertir Madrid Central" y ha rebatido a Ciudadanos que los "efectos negativos" a los que ha aludido para votar a favor de la propuesta del PSOE "no son por los vehículos C".

La iniciativa socialista también pedía que la línea de subvenciones para renovar la flota de vehículos solo se otorgaran para la compra de vehículos Cero y ECO, y no C. PP y Vox se han posicionado en contra de este punto. "Las emisiones de los vehículos C y ECO son prácticamente las mismas", ha justificado Carabante, pese a que los primeros son diésel y está demostrado que contaminan aunque menos que los A y los B.

El edil ha defendido la libertad de los madrileños a "elegir la tecnología no contaminante" que quieran. "Estamos a favor de la transición energética. Como una familia de clase media no puede optar por un coche eléctrico tenemos que sunvencionar otras tecnologías".

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha iniciado esta semana los trámites para retocar la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por Manuela Carmena, que incluye la regulación del área de bajas emisiones. El equipo municipal decidirá en la próxima semana si da una moratoria a los camiones ligeros (de hasta 3500 kilos) más contaminantes para seguir entrando durante un año más sin restricciones en Madrid Central.