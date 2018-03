"Nadie entendería que concejales de Ahora Madrid hicieran la pinza con la derecha para bloquear unos presupuestos"

José Manuel Calvo (1984) es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid y uno de los dirigentes de Podemos en la capital. En este año que queda de legislatura, su área será la responsable de las obras de la Gran Vía así como la encargada de cerrar un acuerdo para el desarrollo norte de la ciudad, después de que Ahora Madrid enterrara la conocida como Operación Chamartín. Calvo ha liderado las negociaciones con el Ministerio de Fomento y el primer acuerdo alcanzado, Madrid Nuevo Norte, podría llegar a ser la solución para esa zona de la ciudad, un acuerdo que descontenta a parte del Gobierno municipal.

Calvo se ha ganado la simpatía de la alcaldesa, entre otras cosas, por este trabajo, una simpatía que es recíproca. Para el concejal, "nadie está en condiciones de acercarse al resultado electoral que podría dar Manuela Carmena en 2019", por eso, la animará para que se vuelva a presentar. Sobre el edil de Urbanismo también recae uno de los problemas más graves que atraviesa la ciudad: el incremento exponencial del alquiler en toda la capital por la proliferación de los pisos turísticos.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Madrid no tiene aprobados los presupuestos de 2018, debido al desencuentro con el ministro de Hacienda a cuenta de la regla de gasto, que intervino las cuentas municipales y obligó, para levantar ese control, a que se realizasen recortes por más de 500 millones en los presupuestos de este año. Las diferencias internas por estos recortes, han provocado que a día de hoy no estén aprobadas las cuentas, ya que se necesitan todos los votos de los concejales de Ahora Madrid y el PSOE para sacar adelante los presupuestos. Calvo cree que habrá acuerdo porque no se entendería que sus compañeros "hicieran la pinza con la derecha y la extrema derecha para bloquear los nuevos presupuestos".

Acaba de ser padre. Anunció que se acogería a su derecho a 28 días de baja paternal. ¿Tuvo alguna duda?

Por extraño que te parezca todavía no he disfrutado de la baja. La niña nació prematura y está en el hospital, y como los padres tenemos nada más 28 días, más los 116 días de la madre y, en mi caso, días extras por ingreso hospitalario, lo que yo voy a hacer, porque me parece lo mejor, es coger la baja a partir de que le den el alta. Sí que es cierto que como está en el hospital he intentado rebajar agenda, porque las ganas de un padre es estar con su hija y en este caso que ha sido prematura más para estar tranquilo de que todo vaya bien.

¿Deben implicarse más los hombres en los cuidados?

Sin ninguna duda. Nos queda mucho por avanzar. Estamos muy lejos de una sociedad donde exista una igualdad real y desde luego los hombres tenemos que hacer mucho más esfuerzo del que hacemos.

Siguiendo con este tema. Me apetece hacerle una pregunta que tienen que escuchar muchas mujeres y muchas políticas cuando se quedan embarazadas. ¿Cómo va a compaginar ahora la paternidad con su faceta profesional como cargo público y activo de un partido?

Pues... Como dijo este domingo la alcaldesa [Manuela Carmena, en el debate de mujeres de La Sexta] hay que incorporar la vida cotidiana a la política. Las reuniones tienen que tener hora de finalización, tienes que marcharte a la hora que corresponda porque tienes que llegar a darle la cena o bañar al niño o la niña. Tenemos que ir adaptándonos a esta nueva manera de entender la vida y la política. Lo que no puede ser es que por el hecho de desempeñar un cargo público o una actividad en un partido, tengas que renunciar a una vida familiar. Eso es un error.

Este jueves, es la huelga feminista y sus compañeras en el Ayuntamiento han anunciado que harán se suman. ¿Cuál será el papel de los hombres del Gobierno municipal?

Ese día nos toca apoyar y suplir a nuestras compañeras. Tanto desde el punto de vista laboral, como en el personal. En el caso de mi compañera con todo lo que tenga que ver con atención y cuidados para que pueda ejercer su derecho a huelga.

Siguiendo con el feminismo y ya centrándonos en su trabajo en el área en la que usted es concejal, han hecho público este martes un libro sobre urbanismo con perspectiva de género... ¿Qué planes tiene en ese sentido desde su área?

Hemos hecho una reflexión sobre lo que es el urbanismo feminista. Además, queríamos que quedara cristalizado en un texto porque hay muy poca bibliografía sobre este asunto que es tan importante. El urbanismo feminista tiene que ver con una ciudad que facilite la incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida pública, que garantice unas condiciones de seguridad y en ese sentido lo que hemos hecho desde el principio es que todos los proyectos vayan acompañados de un estudio de género. Informes hechos de manera rigurosa y para que haya una apuesta verdadera por mejorar la ciudad para garantizar de que haya un uso igualitario del espacio público.

¿Tiene una radiografía de cómo está Madrid en estos momentos?

Una geografía general la tenemos. Y es evidente que tenemos una ciudad que tiene todavía barreras físicas que afectan a personas con algún tipo de discapacidad y también afecta a las mujeres porque recae en ellas el mayor peso de los cuidados. Por eso, lo que nosotros vamos a garantizar es la accesibilidad universal en cualquier nuevo proyecto.

También la iluminación, que tiene que ver con la seguridad. Cuando hablamos de la Plaza de España, hubo mucho debate de si hacía falta o no rehabilitarla. La parte que da a Bailén es un espacio bastante inseguro en el que muchas mujeres nos manifestaron que no pasaban por ahí de noche. Entonces, de lo que se trata es de garantizar unas condiciones de iluminación, de seguridad, de visibilidad entre los diferentes usuarios el espacio público que permita a una mujer pasar por la plaza de España sin correr ningún tipo de riesgo o tener la sensación de inseguridad. Por eso, también hemos hecho mucha inversión en mejorar la iluminación en plazas, parques y calles secundarias.

Una zona que puede ser controvertida en el sentido del urbanismo es la A-5, que parte por la mitad una barrio entero. Desde el Ayuntamiento anunciaron que se quería actuar en la zona. ¿Qué se va a hacer? ¿Da tiempo en esta legislatura?

Actuaciones muy concretas. Hicimos un estudio bastante complejo porque es una situación urbana muy muy problemática, sobre las distintas alternativas para convertir la A-5 en una vía urbana con criterios técnicos y no solo sustentado en criterios políticos. El estudio demostró que había factores desde el punto de vista técnico, y lo que estamos haciendo ahora es implantar el radar de tramo para garantizar que se cumplen los límites de velocidad a 70km/h. Ahora hay un radar, pero lo que ocurre es que cuando se pasa se vuelve a incrementar la velocidad.

Cuando este radar de tramo esté implantado, se harán actuaciones pilotos para ir reduciendo la velocidad a 50km/h. En paralelo estamos redactando un proyecto, junto con la operación asfalto, para incorporar un carril bus y dos o tres semáforos para dejarlo todo preparado para transformar la A-5 en una vía urbana. En la siguiente legislatura, nuestro objetivo es completar este proyecto con ampliación de aceras y mejora de todo el pavimento. De manera que se pueda garantizar que los vecinos de Batán tienen unas condiciones de vida similares a personas que viven cerca de una calle ancha con tráfico pero no, desde luego, encerrados por una autopista.

Están todavía sin presupuestos. ¿Va a haber presupuestos nuevos este año?

Si contamos con el apoyo del PSOE yo creo que sí.

Pero, además de los votos de los socialistas necesitan todos los del grupo de Ahora Madrid para sacarlos adelante y eso tampoco está garantizado ya que algunos concejales han manifestado su desacuerdo a apoyar unas cuentas ligadas al plan económico pactado con el ministro Cristóbal Montoro.

Creo que el escenario ha cambiado. Cuando el ministro Montoro se comprometió con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, a permitir que los ayuntamientos puedan gastar su superávit a partir del 15 de marzo, y eso es dentro de nada, el escenario cambia. En ese escenario, vamos a hacer un gran presupuesto para Madrid.

Pero las Inversiones Fnancieramente Sostenibles tienen sus limitaciones.

Tienen sus limitaciones pero lo que nosotros estamos haciendo es recolocar partidas que antes estaban en el presupuesto ordinario, en IFS. Por ejemplo, hay un gran paquete de obras de mi área que pueden financiarse por esa vía y ese dinero se puede destinar a otras inversiones que no encajen en el formato de IFS. Pero además, como anunció el ministro, Abel Caballero y también nuestra alcaldesa, se van a abrir las opciones para el formato de las IFS.

Si garantizamos un presupuesto expansivo, si tenemos el apoyo del grupo socialista, nadie entendería que algunos concejales de Ahora Madrid hicieran la pinza con la derecha y la extrema derecha de la ciudad para bloquear unos presupuestos nuevos, que atiendan a los barrios más vulnerables.

¿Qué consecuencias habría para esos concejales?

Ni siquiera me las planteo porque no está en la cabeza de nadie que eso pueda ocurrir.

Aparte de ser el concejal de Urbanismo, usted está en la dirección de Podemos en la ciudad de Madrid, ¿estas discrepancias en el presupuesto ponen en peligro la confluencia?

La confluencia que se formó en 2015 debe mantenerse. Ahora Madrid es un sujeto político y creo que lo estamos haciendo bien, dentro de las dificultades que implica gobernar una ciudad como Madrid, con la herencia recibida. A partir de ahí, deben incorporarse al proyecto un equipo que esté de acuerdo con unos criterios políticos. Luego puede haber discrepancias, pero tienen que estar claros unos compromisos previos para garantizar la gobernabilidad de Ahora Madrid y para garantizar la consolidación de este proyecto.

¿También con IU, Ganemos y Anticapitalistas?

Con todos los que se sumen a esta propuesta.

Usted es uno de esos concejales con los que Manuela Carmena se siente cómoda y a los que valora el trabajo que ha realizado. ¿Le ha trasladado algo acerca de si repetirá para la candidatura de 2019?

Eso en todo caso, más allá de lo que yo supiera o pueda saber, no me corresponde a mí desvelarlo. Lo que puedo decir es que por mi parte no va a quedar el intento de animar a Manuela a que continúe porque es imprescindible su figura y su papel para consolidar este proyecto de cambio.

Si no repite la alcaldesa, ¿es el exJemad Julio Rodríguez su candidato?

No me planteo ninguna alternativa a la alcaldesa. En este momento, desafortunadamente, nadie está en condiciones de ni aproximarse al resultado electoral que nos podría dar Manuela, que es la garantía de que este proyecto continúe. Entonces creo que hablar de alternativas, mientras ella no se pronuncie, no tiene sentido.

Este viernes comienzan las obras de Gran Vía. ¿Qué plazos manejan?

Los plazos que manejamos es completar la actuación antes de las próximas navidades. Es muy importante que las próximas navidades los madrileños puedan disfrutar de la nueva Gran Vía y la fase de obras es la siguiente: vamos a empezar por los dos extremos de la calle, Plaza de España y Plaza de Cibeles, desarrollando la ejecución en tres tramos. De Alcalá a red de San Luís, de red de Sn Luis a la Plaza de Callao y de Plaza de Callao a Plaza de España.



¿Se mantiene la plataforma única?

No. Tuvimos mucho debate en torno a este tema con los colectivos de discapacidad, sobre todo, en las personas ciegas, y en una calle que va a haber un volumen de tráfico, entendemos que se debe primar la seguridad a la operatividad que te da la plataforma única. Por eso, vamos a diferenciarlo.

MÁS RESPUESTAS Y DETALLES SOBRE LA GRAN VÍA

Hay otras obras iban a iniciarse ahora en el entorno de la Gran Vía, en este caso de la Comunidad de Madrid, las de Metro para hacer un túnel subterráneo que una la estación con Sol. Se había anunciado que comenzarían a finales de febrero, pero no han empezado. Tengo entendido que necesitan un permiso del Ayuntamiento. ¿Ha habido algún problema?

Estamos trabajando con la comunidad de Madrid y con Metro. Es cierto que echamos de menos que este proyecto no se nos haya comentado, antes de sacar el proyecto, antes de tramitar la licitación para poder haberlo planificado mejor. Superada esa etapa, estamos trabajando con ellos para darles esos permisos.

Entonces no es un tema de incompatibilidad.

Son compatibles siempre que las planificamos bien. Si no existe esa planificación puede haber problemas añadidos de tráfico. Teniendo en cuenta que la Gran vía va a tener una mayor capacidad por la obra hay que planificar.

¿Qué pasa con Plaza de España, cuándo comenzarán las obras?

Nuestra idea es empezar a septiembre u octubre. Una parte se terminará antes de elecciones, pero no de forma completa dado que es una obra muy compleja.

José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid ALEJANDRO NAVARRO BUSTAMANTE / MADRID

¿Habrá Operación Chamartín esta legislatura?

Creo que sí. Tendremos un buen proyecto para el desarrollo norte de la ciudad. Tutelado por el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el Ayuntamiento de Madrid y planificado por el Ayuntamiento de Madrid. Que garantice unas adecuadas condiciones a ese desarrollo: que resuelva los problemas de dotaciones que tienen los barrios del entorno de Chamartín, que garantice la apuesta clara por el transporte público, que garantice la renovación de la estación y que, por supuesto, resuelva todos los problemas de conexión y de accesos que en estos momentos tiene la zona.

¿Puede poner una fecha?

Estamos trabajando en la concreción del proyecto. Entiendo las urgencias de los medios, pero estamos hablando de un plan que no se ha resuelto en 25 años y que afecta a 3,2 millones de metros cuadrados, que está en entrevías, que afecta a otros barrios consolidados... Resolver ese proyecto técnicamente no es fácil. Además, si tenemos que conjugar intereses de varios actores -Ayuntamiento, ciudadanos, Adif, el socio privado de Adif, los vecinos...- no es sencillo.

Este es otro de los temas que generan discrepancias dentro de Ahora Madrid. ¿Habrá división?

Espero que no se produzca, pero, en caso de que nosotros [la Junta de Gobierno donde no están todos los concejales de Ahora Madrid] seamos capaces de concretar un proyecto, que consideremos bueno para la ciudad, lo elevaremos a Pleno, y estoy seguro que encontraremos el mayor consenso. Estamos en disposición de contar con el voto a favor de todos los grupos y en nuestro caso, en Ahora Madrid, entiendo que también debe ser así.

Pero es consciente de que la división se puede producir.

Insisto, en caso de producirse, lo elevaremos al Pleno igualmente porque estamos seguros de que saldrá adelante.

Otra de sus competencias y que preocupa a los ciudadanos es el tema de los pisos turísticos que están repercutiendo en que el precio de los alquileres está subiendo en toda la ciudad. Aprobaron una moratoria y se han manifestado en contra del borrador que ha planteado la Comunidad de Madrid.

Fíjate, yo creo que la propia Comunidad de Madrid está en contra de su propio borrador. A raíz de lo que dijo el consejero de turismo en un acto público que tuvimos la semana pasada en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), decía que lo iba a cambiar todo. Decía que iba a introducir las demandas del Ayuntamiento de Madrid, de los vecinos, de la Comisión Europea y que eso suponía darle la vuelta al decreto prácticamente al completo. Eso nos parece bien, que la Comunidad de Madrid haya hecho una reflexión sobre ese decreto que a nuestro juicio era muy malo porque lo que hace básicamente es eludir toda responsabilidad y dejar en manos de la comunidades de propietarios o de los ayuntamientos la regulación de algo que la competencia la tienen ellos.

Nosotros como hemos visto que la Comunidad de Madrid no tiene demasiado interés en atajar este problema, o por lo menos en poner medidas para reducirlo, pues hemos hecho algo que nos compete, pero que para lo que en principio no teníamos competencias, que es darle una categoría urbanística a la vivienda turística, transformarlo en actividad terciaria cuando se ejerza de forma profesionalizada, más de tres meses, y en paralelo tramitar un plan de control de usos en la línea de lo que ha hecho Barcelona, San Sebastián o Mallorca, para limitar aforos. De manera que no tengamos barrios especializadas, sino que en los barrios conviva la actividad comercial, la turística y con la residencia. Un definitiva, que tengamos una ciudad, rica, compleja y de usos mixtos.

Pero son conscientes de que hay sectores que les acusan de que no están actuando.

Para contestar a esas críticas con datos, entendiendo siempre la urgencia de los vecinos de centro que sufren cada día los efectos de la turistificación, los datos sobre las sanciones que se están implantando son relevantes. De hecho, la Comunidad de Madrid en vez de atender a sus competencias en materia turística, nos está trasladando las denuncias a la agencia de actividades para que seamos nosotros quienes abramos diligencias. Las vamos a hacer, pero de nuevo la Comunidad de Madrid elude su responsabilidad.

La subida de los precios del alquiler vemos que se está produciendo no solo en el centro de la ciudad, sino que se está desplazando a otras zonas de la ciudad. ¿Se plantea en algún momento implementar alguna medida para controlar que los alquileres no se disparen?

Desde los ayuntamientos lo tenemos más complicado. Cuando Ada Colau intentó en Barcelona definir una vivienda vacía se lo tumbaron los tribunales. A nosotros nos gustaría tener un Estado que se preocupara por este tema. Estamos mirando con otros ayuntamientos instar al Gobierno a que garantice una ley de arrendamientos urbanos o por lo menos volver a los cinco años de duración mínima de contrato y por lo menos darle unas mayores condiciones de estabilidad y más derechos a los arrendatarios. También estamos diciendo que nos gustaría que hubiera una ley de regulación de precios, es decir, que se establezca una regulación en base a criterios objetivos: ubicación de la vivienda, tamaño, condiciones, servicios, acceso en transporte público... de manera que los propietarios y las empresas que se dediquen al alquiler tendrán que ganar pero desde luego tendrán que ajustar los márgenes de ganancia a las condiciones objetivas de la vivienda.

También le hemos dicho al Gobierno, que los ayuntamientos puedan comprar vivienda y puedan ejecutar más vivienda, y eso tampoco se produce. No hay una política pública de vivienda por parte del Estado. Entonces, dentro de nuestras limitadas competencias, podemos hacer cosas, pero lo que podemos también es un diagnóstico claro de la situación y exigirle al Gobierno de la nación que legisle para darnos herramientas a nosotros con las que poder regular. Si existiera una regulación en torno a los precios o a las viviendas vacías, podríamos sancionar o gravar a los propietarios, entonces mientras no tengamos ese marco y no podremos hacerlo.

¿Cómo valora la oposición del PP centrada en los tribunales, esta última con la denuncia de la compra de Bicimad?

El otro día pensaba que qué duro es ser José Luis Martínez Almeida. Qué duro es no ser nadie en la oposición a pesar de que todas las semanas intentas sacar la cabeza haciendo una barbaridad mayor. Creo que es una estrategia de desgaste propio, pero de desgaste del propio Partido Popular, que al final intentan atacar al Gobierno de Ahora Madrid, de Manuela Carmena, con acciones que nadie entiende y que desde luego los usuarios de Bicimad, estoy seguro, no van a entender. No es una oposición seria la que tenemos en el Ayuntamiento con el PP y Ciudadanos. Mientras tenemos una oposición leal por parte del PSOE, la oposición de PP y Ciudadanos no es seria porque los problemas reales de los madrileños no está en su agenda.

No ha sido un error táctico no llevar otras comisiones de investiga

No lo sé. Nosotros hemos actuado con lealtad y transparencia. Pero el PP quiere comparar Bicimad con la comisión de por ejemplo Calle 30 donde un Tribunal (de Cuentas) ha declarado ilegal su gestión y sobredimensionamiesto, a lo que es el rescate de una concesión que no funcionaba para que funcione bien.

Qué balance hace de la legislatura.

Han sido tres años, no llega, muy productivos en cuanto a que hemos sido capaces de coger las riendas de una administración con una herencia perversa, con 25 años de gobiernos del PP y más de 5.000 millones de deuda. Con una plantilla desmotivada, con unas tasas de reposición que habían caído a mínimos, por tanto con unos servicios municipales que habían sido reducidos también al mínimo, y hemos sido capaces a pesar de ello de poner en marcha muchos proyectos de mejora para la ciudad de Madrid. Hemos sido capaces de poner encima de la mesa los temas centrales del cambio de modelo urbano: temas que tienen que ver con la calidad del aire, el medio ambiente, la participación, la transparencia, la movilidad...

Eso acompañado de una buena gestión ya que hemos reducido deuda a la vez que hemos subido el gasto público. Como autocrítica quizás, creo que cuatro años no son suficientes. Cuando llegas a una administración tan compleja como esta necesitas un tiempo para conocer su funcionamiento y hay temas que van a quedar pendientes. Pero ojalá, podamos contar con el apoyo mayoritario de los madrileños para poder llevarlos a cabo en la próxima legislatura.