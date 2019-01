Errejón evita la confrontación con la dirección de Podemos y no acudirá a la reunión del Consejo Ciudadano

El cofundador de Podemos y diputado de la formación hasta la semana pasada, Íñigo Errejón, no acudirá finalmente a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal este miércoles. Errejon quiere evitar la confrontación directa con la dirección estatal encabezada por Pablo Iglesias y espera que su ausencia, según fuentes de su equipo, "sirva para llegar a un acuerdo. "Lo último que se necesita son más tensiones. Es importante desdramatizar y calmas las aguas", afirman las mismas fuentes.

"Le exigieron dejar el escaño y lo hizo. Ahora le exigen que hoy no vaya y tampoco hay problema. A lo único que no va a renunciar es a las ideas y el compromiso con Madrid. Centrémonos en lo importante", apunta su entorno, que llama a evitar "las discusiones de partido" tras la crisis desatada en la formación por la decisión de Errejón, no comunicada a la dirección estatal, de concurrir con la marca de la plataforma de Manuela Carmena a las elecciones autonómicas.

En una entrevista concedida a El País, el cofundador de Podemos no confirmó con toda certeza que acudiría a la reunión, programada inicialmente para el sábado 2 de febrero. "Me imagino que iré", dijo. Tres días después, Errejon elude el conflicto directo con la dirección de su partido. La portavoz de Podemos, Irene Montero, había pedido al exdiputado que no se sumara a la cita para facilitar el diálogo para una candidatura de unidad.

El objetivo básico de la dirección estatal en esta reunión extraordinaria, adelantada tres días, es recuperar la iniciativa con un proceso "lo más participativo, democrático y abierto posible", según las palabras de Montero. L a idea, apuntan fuentes de la dirección a eldiario.es, es insistir en la necesidad de construir una candidatura de Unidos Podemos que responda al mandato dado por los inscritos del partido y con el acuerdo marco firmado por Podemos, IU y Equo el año pasado. Es decir, reivindicar la marca Unidos Podemos como punto de partida para construir un bloque con los "socios preferentes", IU y Equo, al que después se sume Íñigo Errejón, si finalmente hay confluencia.

Lo que aún se desconoce es cómo será el formato del CCE. La baja de paternidad de Pablo Iglesias invita a pensar que no acudirá de forma presencial a la reunión y que intervendrá por videoconferencia. Tampoco se sabe todavía si, con esta circunstancia, la primera intervención del secretario general será en abierto y emitida por streaming, como suele ser habitual.

Mientras Podemos espera una de las reuniones estatales más decisivas de los últimos meses, que pretende cerrar la más profunda crisis de la formación política hasta el momento, el resto de partidos de la izquierda madrileña continúan con sus reuniones. IU Madrid, tras haberse citado bilaterlamente con todos los grupos, ha invitado el próximo lunes a un encuentro conjunto de Podemos Madrid, Más Madrid, Equo Madrid y Anticapitalistas, al que ya han confirmado su asistencia todas las partes salvo la formación morada.