Ayuso busca un único debate electoral fuera de Telemadrid y con Vicente Vallés como moderador

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, solo participará en un debate. "Iré a los justos y necesarios", había advertido el día que Pablo Iglesias anunció que lideraría la candidatura de Unidas Podemos. Ayuso alegó entonces que su trabajo como presidenta la mantiene ocupada, a diferencia del resto de candidatos. Su jefe de campaña y diputado del PP, Alfonso Serrano, confirmaba este viernes que la candidata a la Presidencia participará solamente en un cara a cara de los muchos que ya se han propuesto desde diferentes medios de comunicación. Lo hacía a través de Twitter con esta explicación: "Estamos recibiendo numerosas peticiones de debates electorales y, por respeto a medios e instituciones que nos los solicitan, nos encantaría asistir a todos. Pero es imposible. Isabel Díaz Ayuso sólo acudirá a un debate esta campaña. Gracias a todos".

Y aunque la propia Ayuso abogó públicamente por que fuera en Telemadrid, al ser la televisión pública regional, desde su equipo buscan ya otras alternativas, según ha podido saber elDiario.es de distintas fuentes.

El portazo que pretende el equipo de Ayuso a Telemadrid no sorprende atendiendo a la relación de la dirigente del PP con la cadena pública. La presidenta madrileña mantiene un duro enfrentamiento contra el ente desde antes de su investidura en agosto de 2019. Pocos meses después de llegar a la Puerta del Sol –sede del Gobierno regional– llegó a declarar que era "la única presidenta" que tenía "una televisión que le es crítica". La ofensiva del Gobierno regional contra Telemadrid ha llegado a un punto en el que el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, mantiene asfixiada financieramente a la cadena, en un pleito por el llamado contrato-programa –necesario para la estabilidad económica de la radiotelevisión autonómica– que la mantiene bloqueada; la convocatoria electoral agrava la situación.

Telemadrid fue el primer medio de comunicación en plantear un debate electoral. Pero la fecha propuesta, el 29 de abril –que la cadena siempre ha dicho que es negociable–, no gustó al equipo de la presidenta madrileña. En primer lugar, por haberlo anunciado sin consultárselo antes. Pero sobre todo, porque el equipo de la presidenta prefiere que sea una fecha más alejada al 4 de mayo, el día de la votación. Pese a que la de Telemadrid no era una fecha ni mucho menos cerrada, en el PP ha molestado la premura de la cadena pública por ofrecer un día concreto, así como las condiciones del mismo, como por ejemplo, el moderador. Lo "normal", sostienen, es que las televisiones o medios que estén pensando en realizar este tipo de formatos lo consulten anteriormente con el candidato o partido que ostenta el poder. "Algo que no hizo Telemadrid", lamentan estas fuentes.

Los movimientos para que Telemadrid no haga el debate ya se están produciendo desde el equipo de la presidenta. Según ha podido saber esta redacción, su entorno habría contactado con la Academia de la Televisión para que sea el organismo el que organice el debate. También hay preferencia por el moderador: Vicente Vallés, periodista de Antena 3 que ya ha moderado debates en el pasado organizados por Atresmedia.

De salir adelante los planes de la presidenta, Telemadrid se quedaría sin debate con todos los candidatos a unas elecciones autonómicas por primera vez. En el PP planean justificarlo alegando que el cara a cara trasciende al "ámbito autónomico" y tiene "interés nacional".

Desde la cadena pública aseguran que siguen con sus planes de organizar un debate y continuarán negociando con las distintas formaciones. "No tenemos noticia de que no vaya a venir [Isabel Díaz Ayuso], seguimos trabajando con la previsión de que lo haya", asegura un portavoz del ente regional, que añade que sería "insólito" que no se produjera. "Confiamos y esperamos que sea en la televisión pública como siempre ha sido, y que no haya problemas por parte de ningún candidato de la derecha y de la izquierda y todos acuerden venir, otra cosa sería inaudita", añade. Y concluye: "La fecha no puede ser tampoco un hándicap".

Otras televisiones han anunciado que también pretenden celebrar debates electorales, pero desde el PP ya han aclarado que no asistirán. Es el caso del grupo que forman Antena 3 y La Sexta o Televisión Española, que habían propuesto celebrarlo el mismo día: el 2 de mayo. Fuentes populares descartan que Ayuso vaya a participar en alguna de esas citas. Desde el PP no saben decir si, de celebrarse alguno de estos cara a cara, enviarán a algún representante en lugar de Ayuso. Recuerdan que en 2019, la entonces candidata tampoco participó ni nadie del partido en el que organizó la Cadena Ser, que la radio escenificó colocando una silla vacía.

Además, hay un asunto que la presidenta madrileña quiere evitar a toda costa durante la campaña: la corrupción. En el PP achacaron el mal resultado de las catalanas a la confesión de Luis Bárcenas ante la Fiscalía, una semana antes de los comicios del 14F. La convocatoria electoral de Madrid coincide ahora con la celebración del juicio de la caja B. Los expresidentes del PP y del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, declaraban este miércoles en calidad de testigos y preguntada por ello en una rueda de prensa, la presidenta madrileña fue tajante: "No tiene nada que ver conmigo, así que no tengo nada que decir al respecto", respondió Ayuso desde Aranjuez, donde se había celebrado un Consejo de Gobierno.

En el PP reconocen además que la negativa a que Ayuso participe en este tipo de debates tiene también que ver con que la candidata del PP no se desenvuelve bien en este tipo de formatos. Sobre todo si tiene enfrente a otros candidatos como Pablo Iglesias, más curtidos. "Con el viento a favor que tiene ahora, ir solo le puede restar", asegura un dirigente popular. De ahí también la obsesión por controlar la fecha y quién moderará el único debate con los seis candidatos que se celebrará en esta campaña.